Assassin's Creed Shadows pare non essere l'unico gioco della serie in arrivo nel 2025: ci sarebbe Invictus

Cosa sappiamo di Assassin's Creed Invictus

La fonte delle informazioni è Tom Henderson, noto leaker e firma di Insider Gaming che negli anni ha dimostrato a più riprese di sapere di cosa sta parlando.

Ricordiamo inoltre che Assassin's Creed Invictus non è stato propriamente annunciato, ma in una breve frase di un rapporto finanziario dell'ottobre 2022 la compagnia ha confermato che un gioco con il nome in codice Invictus è in sviluppo per la saga di Assassin's Creed,

Nel caso non vi ricordiate che titolo sia, dovrebbe essere un gioco completamente fondato sulla modalità multigiocatore, con una struttura non troppo distante da titoli come Fall Guys, ovvero con una serie di round durante i quali i giocatori competono in varie modalità, come team deathmatch, tutti contro tutti o gare di velocità in parkour.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La novità del momento è che Henderson, tramite Twitter, ha risposto a un utente affermando che il periodo di uscita di Assassin's Creed Invictus è previsto per l'anno in corso. Considerando che il gioco non è stato nemmeno annunciato, crediamo di andare sul sicuro sull'affermare che non arriverà a breve termine, anche per evitare di uscire troppo vicino a Shadows.

Più credibile invece la seconda metà dell'anno, magari la fine dell'estate. Invictus pare essere una esperienza diversa dal reso della saga, ma potrebbe trovare un proprio pubblico. Ovviamente ricordiamo che questi sono solo rumor e, anche ammesso che Henderson sia in possesso di informazioni corrette, potrebbero essere vecchie (a sua insaputa) o la data di uscita potrebbe cambiare in qualsiasi momento nei prossimi mesi.

Se per il momento volete focalizzarvi sul videogioco del momento, sappiate che i fan di Assassin's Creed Shadows vogliono una modalità più difficile: Ubisoft dice che arriverà.