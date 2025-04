Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha una data di uscita: manca molto, consolatevi con queste immagini

Le immagini di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Le informazioni arrivano dal CinemaCon, durante il quale è stato mostrato anche un breve video del film, per ora non pubblicato in rete. Nel trailer viene mostrato il protagonista, Miles, che afferma "Non puoi non chiedermi... di non salvare mio padre". Il nostro Uomo-Ragno deve anche combattere con la propria controparte malvagia

Bob Persichetti e Justin K. Thompson sono alla regia di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sulla base di una sceneggiatura di Phil Lord & Christopher Miller & David Callaham. Il film è prodotto da Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Jinko Gotoh. I produttori esecutivi sono Aditya Sood e Christina Steinberg.

I registi hanno usato il CinemaCon per commentare il rimando del film, spiegando che avevano bisogno di assicurarsi di realizzare un prodotto di qualità nel modo giusto. Lord ha dichiarato che i registi hanno deciso di migliorare la qualità visiva dell'animazione, mentre Persichettii ha detto che questa volta saranno usati ancora più stili di animazione. Thompson ha detto che il film sarà realizzato per schermi di grande formato.

Lord ha detto che Beyond the Spider-Verse riprende da dove la storia si era interrotta in Spider-Man: Across the Spider-Verse. Spiega che gli amici di Gwen Stacy e Miles Morales potrebbero essere sufficienti per salvare tutti. Pare però che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse avrà una conclusione "soddisfacente".