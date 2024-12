Sony ha confermato i registi di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e i fan saranno felici

Ancora non abbiamo una data di uscita e i report di Deadline segnala che la pellicola non è prevista per il 2025, quindi probabilmente ci sarà da aspettare - nel migliore dei casi - ancora più di un anno.

Sony ha confermato finalmente chi saranno i registi di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse , il terzo film animato della amata serie che vede Miles Morales protagonista sul grande schermo.

Chi sono i registi di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

I registi di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sono Bob Persichetti e Justin K. Thompson. Christopher Miller, produttore di Spider-Verse, è intervenuto sul suo account personale di Twitter per fare un po' di chiarezza sulla notizia, dato che molti fan pensavano che questo significasse che i lavori sul film fossero appena iniziati, o che Persichetti e Thompson stessero sostituendo un altro gruppo di registi. "Per chiunque sia confuso: Bob e Justin non sono i *nuovi* registi, sono stati i registi di Beyond the Spider-Verse per tutto il tempo - e stanno facendo un ottimo lavoro. Sono stati annunciati solo oggi", ha spiegato Miller.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Persichetti e Thompson hanno rilasciato una dichiarazione sull'annuncio: "Abbiamo avuto l'immenso privilegio di far parte del viaggio di Miles fin dall'inizio e dirigere la conclusione della sua storia è oltremodo emozionante. La creatività e la cura riversate in ogni minuto di questo progetto sono state davvero stimolanti. Abbiamo realizzato quello che riteniamo essere un finale molto soddisfacente e non vediamo l'ora che i fan lo sperimentino - stiamo dando il massimo!".

Ricordiamo poi che Perischetti è stato uno dei registi del primo film, Into the Spider-Verse, mentre Thompson ha lavorato come production designer per il primo film e come uno dei registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse. In breve, sono alcune delle figure chiave dei precedenti film, cosa che siamo certi rassicurerà i fan.

Segnaliamo poi che mesi fa i fan temevano che Sony voglia usare l'IA per Spider-Man Beyond the Spider-Verse: il produttore alla fine ha risposto.