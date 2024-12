Naiad viene presentato come un videogioco rilassante, minimalista e colorato. L'obiettivo è quello di percorrere un fiume con Naiad, un essere di forma umanoide capace di nuotare, guizzare e cantare . Se nella prima fase dell'avventura l'opera di HiWarp si attesta certamente come un "cozy game", andando avanti si iniziano a notare delle inconsistenze importanti nel design del gioco. Il che è un vero peccato, perché nuotare con Naiad avrebbe potuto essere un'esperienza ben più centrata e indimenticabile di così, anche grazie alle indiscutibili doti artistiche di HiWarp.

Ogni tanto succede che un videogioco del panorama indipendente riesca a far parlare di sé grazie a un comparto artistico talmente ispirato da essere capace di attirare l'attenzione di un pubblico ben più vasto di quello di chi assiste regolarmente a eventi che ospitano videogiochi indie. Era successo qualche anno fa con l'estetica sognante di Gris , ma anche con la pixel art tutto sommato ruvida di A Short Hike . È capitato anche con Naiad , opera prima prodotta e autopubblicata da una sola persona, HiWarp, che ha investito in questa impresa cinque anni della sua vita.

Giù lungo il fiume

La narrazione di Naiad è per lo più portata avanti mediante le azioni di animali e personaggi umani che si incontrano nel corso della nostra nuotata, e con poesie che si sbloccano interagendo con gli elementi dello scenario. Non sappiamo molto del come e del perché questo essere acquatico si sia imbarcato nell'impresa di solcare il fiume a nuoto, attraversando caverne, laghetti e aree che via via si fanno sempre più antropizzate. Nelle primissime fasi di gioco, dei semplici tutorial ci insegnano a guizzare come una rana, nuotare come un pesce e cantare per allietare gli esseri umani e gli animali che incontreremo nel nostro percorso, della durata di circa quattro-cinque ore.

Si è indotti a pensare che vi sia completa libertà nell'interazione con gli elementi dello scenario e con gli esseri che popolano il fiume, visto e considerato che nelle prime fasi di gioco è raramente necessario risolvere degli enigmi ambientali (fai poggiare gli uccelli su un determinato ramo, fai sbocciare dei fiori col canto, spaventa degli umani con delle api) per proseguire. Ed è qui che sorgono i problemi, perché Naiad, in realtà, tutto è tranne che un videogioco spensierato sul modello di - per dire - A Short Hike: mano a mano che si va avanti, bisognerà risolvere sempre più enigmi per sbloccare le chiuse e rimuovere gli ostacoli che impediscono a Naiad di portare avanti il suo viaggio misterioso.