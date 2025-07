Annunciata la data di uscita di Agatha Christie - Assassinio sul Nilo e una Limited Edition

Microids ha svelato la data di uscita di Agatha Christie - Assassinio sul Nilo, videogioco investigativo ispirato al celebre romanzo con protagonista Hercule Poirot. Il titolo sarà disponibile dal 25 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

In contemporanea è stata annunciata anche una Limited Edition fisica per console. Oltre al gioco completo, questa edizione speciale include l'artbook da 48 pagine "The Art of Death on the Nile", un segnalibro a tema e la colonna sonora digitale. Il prezzo di questa versione non è stato ancora reso noto, ma presumibilmente i preorder dovrebbero iniziare a breve.