Agatha Christie - Assassinio sul Nilo ha un mese di uscita su PC e console

Durante il Future Games Show: Summer Showcase 2025 abbiamo avuto modo di vedere Agatha Christie - Assassinio sul Nilo, nuovo gioco di Microds della serie nata con Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express.

Ancora una volta potremo vestire i panni di Poirot (o per meglio dire una versione alternativa del personaggio) che dovrà risolvere un "nuovo" mistero: ovvero vivere la storia narrata in Assassinio sul Nilo, ma con una serie di elementi narrativi originali che renderanno l'avventura fresca anche per chi ha letto il romanzo.