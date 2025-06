La Sicilia di Mafia: Terra Madre è omertosa nel video del Future Game Show Summer Showcase 2025

Mafia: Terra Madre di Hangar 13 è stato mostrato nuovamente in occasione del Future Game Show Summer Showcase 2025, con un filmato che mostra un momento molto particolare del gioco, in arrivo l'8 agosto 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, per la gioia degli appassionati della serie.

Il video

Il filmato è incentrato sul giuramente mafioso del protagonista. Da notare il doppiaggio inglese, impostato in modalità "Il Padrino" di Francis Ford Coppola, lì dove dalle nostre parti i personaggi parleranno in siciliano.

Secondo la descrizione ufficiale, "Mafia: Terra Madre è un'avvincente storia di crimine resa ancora più straordinaria dallo stile cinematografico e dal realismo che da sempre contraddistingue la serie Mafia."

La storia di Enzo ha luogo in un tempo in cui il talento con il coltello era da vendere, la lupara era comune, faide e vendette andavano avanti per decenni e i mafiosi si aggiravano per le campagne a cavallo, a piedi o alla guida di automobili con motore a scoppio.