Lynked: Banner of the Spark si è mostrato in un nuovo trailer al Future Games Show 2025

Si tratta di un action adventure in terza persona presentato con un video l'anno scorso, ambientato in uno strano mondo con elementi futuristici e naturali, che mischia tecnologia moderna ad aspetti bizzarri e nel quale pericolosi robot chiamati Combot sono determinati a prendere possesso di tutto e dominare sugli altri.

Lynked: Banner of the Spark è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer al Future Games Show 2025 , con il gioco che è già disponibile in questi giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma evidentemente si fa vedere ancora una volta per convincere chi ancora non l'avesse preso in considerazione.

Hack and slash cartoonesco

Lynked: Banner of the Spark è caratterizzato da meccaniche di gioco in stile hack and slash con alcuni elementi roguelike ma arricchito anche da varie attività da portare avanti in grado di stemperare un po' il clima e calarci in maniera più coinvolgente in questo strano mondo.

Oltre a esplorare e combattere contro i robot possiamo costruire ed espandere la nostra città, potenziare le armi e le abilità del protagonista utilizzando risorse e ricompense ottenute dal completamento delle varie missioni, garantendo così un sistema di progressione costante. Lynked: Banner of the Spark è caratterizzato da uno stile grafico cartoonesco che punta molto sul caricaturale e l'umoristico, pur mettendo in scena anche situazioni alquanto adrenaliniche e scontri epici contro boss di notevoli dimensioni in sfide appassionanti.