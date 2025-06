Reach è un action adventure per PSVR2, Stam VR e Meta Quest 3 che ricorda Mirror's Edge, il primo trailer dal FGS

Del gioco abbiamo visto un primo gameplay trailer ricco d'azione e combattimenti. Non dovremo attendere a lungo per giocarlo: sarà disponibile su PlayStation VR2, Steam VR e Meta Quest 3 nel corso del 2025 .

Al Future Games Show: Summer Showcase ha preso parte anche Shuhei Yoshida, ex capo dei Worldwide Studios di Sony, che ha approfittato della vetrina offerta dall'evento per presentare il promettente Reach , un action adventure in prima persona realizzato da nDreams.

Vediamo il primo trailer di Reach

Reach è un ambizioso action-adventure in VR, che presenta un sistema di movimento basato sul parkour e tanta azione frenetica, per certi versi ricordando la serie Mirror's Edge. La storia segue un protagonista che deve scoprire i segreti di una civiltà sotterranea, affrontando minacce mitologiche e plasmando il proprio percorso attraverso un mondo che reagisce alle sue azioni.

Come possiamo vedere nel trailer dovremo saltare, arrampicarci, eseguire acrobazione spericolate e usare zip-line per esplorare ambienti in continua evoluzione. Il combattimento è altrettanto dinamico, con un arsenale che include arco, pistole, fucili e uno scudo, e un sistema di interazione che sfrutta gesti naturali del corpo per eseguire le varie azioni.

