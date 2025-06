Summer Game Fest 2025, tutti i giochi, le notizie e i trailer della conferenza dell'estate dei videogiochi

Con l'E3 ormai morto e sepolto è la Summer Game Fest a rivestire il ruolo di evento principe dell'estate dei videogiochi 2025, State of Play di qualche giorno fa e Xbox Showcase permettendo. Come sempre lo show condotto da Geoff Keighley è ricco di world premiere, ospiti e sorprese per tutte le piattaforme. Un pot-pourri irresistibile che, come sempre, misura lo stato di salute dell'industria. Come se l'è cavata quest'anno? Andiamo a vedere, ricapitolando tutte le novità, i trailer e i giochi della Summer Game Fest 2025.

Il video della Summer Game Fest Per chi volesse recuperare tutto lo show, ecco il video integrale, pause incluse: Per tutti gli altri, di seguito potete trovare la sintesi spacchettata, così da andare dritti al punto schivando pubblicità, giochi minori e comparsate varie.

Mortal Shell II Si comincia con un primo annuncio, un nuovo gioco indipendente che sembra, però, attingere a piene mani dalle atmosfere di Dark Souls e dei giochi di FromSoftware. Poi, però, il taglio sembra virare decisamente più verso l'action e il viscerale con azioni dinamiche, sventramenti e musica metal. La beta di Mortal Shell II arriverà a breve.

Fortnite: Galactic Battle Fortnite si spande ancora e questa volta verso una galassia lontana lontana. Il prossimo 7 giugno, infatti, arriverà un'espansione, con tanto di battaglie spaziali, dedicata a Star Wars e la battaglia sulla Morte Nera del quinto capitolo.

Death Stranding 2 Sorpresa! Il momento Kojima è già arrivato e il geniale creatore giapponese è sul palco della SGF con Death Stranding 2 e un video esclusivo. Il filmato si apre con Luca Marinelli, vestito di tutto punto. Una scena piuttosto inusuale per il gioco, dato che il suo Neil si trova a un colloquio, nel quale sembra davvero fuori posto. Prima sbaglia dove sedersi, poi prova a fumare. In un dialogo con Lucy (Alissa Jung) si scopre essere un reporter che ha perso la memoria, dato che non si ricorda della sua interlocutrice. Dopo un breve litigio i due fanno pace, ma il filmato si chiuderà qui.

Chronicles Medieval Si resta a Hollywood col gioco successivo, dato che ha come protagonista Tom Hardy. Sviluppato in Danimarca, il trailer mostra un assedio medievale, campi di battaglia infuocati e scontri tra eserciti e tanta morte. Si passa poi all'engine in game per vedere Chronicles Medieval in azione, anche se si conosce molto poco di come sarà il gioco. Per questo vi consigliamo la nostra anteprima di Chronicles Medieval.

Sonic CrossWords Hatsune Miku sbarca su Sonic CrossWords, il nuovo gioco di kart di SEGA, questa volta dotato di cross-platform, che arriverà il prossimo 25 settembre. Con lei ci saranno i protagonista di Yakuza, Persona e tanti altri, per un'esperienza che punta a portare la magia di Mario Kart anche su tutte le piattaforme che non possono avere l'esclusiva di Nintendo. Come grande ospite, infatti, ci saranno anche i personaggi di Minecraft.

CodeVein II Bandai Namco porta un action RPG alla SGF. Un prodotto dal design davvero interessante, un po' fumettoso, un po' corrotto. Il sistema di combattimento di CodeVein II sembra piuttosto action, con un certo grado di spettacolarità. Il gioco arriverà nel corso del 2026.

End of Abyss End of Abyss è un inquietante action di Section 9 che arriverà su Pc e console nel 2026. Si tratta di un'avventura in isometrica ricca di mostri e atmosfera.

Mouse P.I. For Hire Lo stiloso [embed yt=Mouse P.I. For Hire] si mostra per pochi secondi alla SGF. Si tratta di un'avventura hard boiled con lo stile di un cartone animato anni '30. Da tenere d'occhio.

Game of Thrones: War for Westeros Jon Snow e i suoi guardiani si mostrano nel nuovo progetto legato alla serie TV di Game of Thrones. Si riconoscono subito i volti dei protagonisti televisivi, le musiche e le atmosfere, in un action che, se darà un po' di sostanza a quanto si può vedere, potrà davvero essere epico. jakMTEhNVU8 Game of Thrones: War for Westeros, infatti, mostra Jon Snow che diventa un non morto e si appresta ad attaccare Jamie Lannister: quali interessanti implicazioni potrebbero esserci?

Atomic Heart II Cambio di atmosfera: si fa un salto nel futuro con Atomic Heart II. Si tratta del seguito di uno dei giochi con più potenziale di qualche anno fa che, con questo secondo capitolo, promette di offrire più azione, storia e grafica, con un mix che si spera sarà davvero avvincente. Anche grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5. Il trailer, costruito sulla musica dei Queen, comincia già col piede giusto, mostrando tanta varietà e situazioni interessanti.

The Cube Sempre Mudfish porta alla SGF un secondo gioco: The Cube. Questa volta siamo in un universo più corrotto, popolato da strane creature e ancora più strani personaggi, che hanno esperimenti di varia natura in un ambiente selvaggio. Questo è l'universo di The Cube, un nuovo action MMO nel quale, tra sparatorie e parkour, ci sarà tanto da scoprire.

Marvel Cosmic Invasion I supereroi Marvel saranno protagonisti in quello che sembra un classico picchiaduro a scorrimento in 2D vecchia scuola. In Marvel Cosmic Invasion ci saranno She Hulk, Capitan America, SpiderMan e tanti altri.

Onimusha: Way of The Sword Arriva il momento di Onimusha: Way of The Sword, un action basato sulle parate dove un guerriero, di chiara ispirazione orientale, affronta mostri giganteschi con la sua katana. Non mancheranno momenti più narrativi dove scoprire la storia dietro questa nuova avventura firmata da Capcom.

Feel That Boxing Il folle Feel That Boxing si presenta stasera. Si tratta di una sorta di clone di Punch-Out, ma con buffi pupazzi come protagonisti...cosa mai potrà andare storto?

Killer Inn Killer Inn è un'esperienza sociale per 24 giocatori nella quale bisognerà capire chi sono i cattivi ed eliminarli. Una sorta di Among Us, ma con meccaniche più elaborate, oltre che una grafica decisamente più complessa. Per chi fosse interessato, l'abbiamo visto in anteprima.

Arc Raiders Arc Raiders, un interessante extraction shooter, si mostra col suo stil futuristico. Il gioco arriverà il prossimo 30 ottobre su PC e console.

Dune: Awakening Un trailer cinematico di Dune: Awakening mostra come poteva essere la vita su Arrakis senza Paul Atreides. Questo MMO, infatti, immagina una versione alternativa dell'universo di Herbert nella quale sarete voi a modellare la sua storia e non il Kwisatz Haderach. Pescando dai libri e dai recenti film, Dune Awakening spera di ripercorrere le orme il successo di Conan Exiles. L'accesso anticipato inizierà il 10 giugno.

Chrono Odyssey Senza soluzione di continuità di passa a un gioco di ruolo in terza persona action, con influenze da soulslike: Sarà possibile provare Chrono Odyssey dal prossimo 20 giugno per un paio di giorni.

Wuthering Waves Wuthering Waves è sempre gioco di ruolo, ma stavolta dal design orientale. Battaglie gigantesche, waifu e tanta azione sembrano essere i suoi ingredienti principale.

Mio: Memories in Orbit World Mio: Memories in Orbit World è il nuovo progetto di Focus. È un platform action in due dimensioni dallo stile davvero riuscito, che però dovrà provare a dire qualcosa dal punto di vista della storia e del gameplay per emergere in un genere davvero saturo.

out of Worlds È arrivato il momento di un clone di Limbo, questa volta costruito con la plastilina. La formula sembra la solita, ma la tecnica con la quale è stata creata la grafica dona al tutto un alto sfera davvero particolare.

Mafia: The Old Country Mafia: The Old Country si mostra con un intenso trailer della storia, dove si possono vedere tutti gli ingredienti di questo nuovo capitolo, che tratteggerà le origini della storia. Tra protagonisti vestiti come modelli di Dolce e Gabbana e una spettacolarizzazione di Cosa nostra, il nuovo gioco di Hangar 13 si prospetta, comunque, come un'avventura action tutta da scoprire.

LEGO voyagers LEGO presenta un'avventura cooperativa tutta fatta di mattoncini. Creata dagli stessi autori di Building Journey, questa avventura mescolerà costruzioni e puzzle cooperativi, in un'atmosfera rilassante e con uno stile grafico davvero apprezzabile. Protagonisti di LEGO voyagers sono due mattoncini con un singolo occhio davvero carini.

Nicktoons and the Dice World Un nuovo gioco di SpongeBob si mostra alla SGF. Si vede solo pochi secondi di , ma https://www.youtube.com/watch?v=BTgML4lUzus

Lies of P Overture L'apprezzatissimo Lies of P porta il suo atteso DLC sul palco della Summer Game Fest. Si tratta di un soulslike di matrice cinese liberamente ispirato alla storia di Pinocchio. Per l'espansione Overture Neowiz ha dato sfogo a tutta la sua fantasia, tra coccodrilli affamati e avversari giganti, lo sviluppatore ha annunciato che il gioco è disponibile a partire da oggi su tutte le piattaforme.

Fractured Blooms Quello chepoteva sembrare un cozy game a sfondo agreste si rivela presto un'esperienza terrorizzante con musiche corrotte, mare di sangue e presenza inquietanti. Fractured Blooms sembra un taglio decisamente originale al genere, che sarà curioso scoprire come verrà.

Blade Souls Neo Blade Souls Neo è un altro action in 3D spettacolare e dinamico, con tanti personaggi stilosi da catturare sulla falsariga di Genshin Impact e con un ospite speciale, il protagonista di One Punch Man.

The Seven Deadly Sins: Origins The Seven Deadly Sins: Origins è il nuovo gioco basato sull'omonimo anime. Tra battaglie e missioni secondarie, potremo conoscere i protagonisti che hanno reso così amata l'opera, oltre che esplorare al nostro ritmo l'affascinante mondo nel quale vivono. https://www.youtube.com/watch?v=NKbUtl8vMcA Il gioco arriverà su Ps5 e PC.

Jurassic Park Evolution 3 Con il nuovo film in arrivo nei cinema, era impensabile non avere un nuovo gioco dedicato a Jurassic Park. Ecco, infatti, che Jurassic Park Evolution 3 si mostra e annuncia già la data di uscirà: il prossimo 31 ottobre.

Mina The Hollower Il 31 ottobre Mina The Hollower, il nuovo gioco degli autori di Shovel Knight, arriverà nei negozi. Si tratta di un'esperienza che sembra riprendere lo stile e le dinamiche dei classici GDR action degli anni '90.

Deadpool VR Deadpool arriva su Meta Quest con una folle avventura in prima persona dove, oltre a tanta azione c'è la sua interminabile parlantina a sottolineare ogni singola azione. Deadpool VR arriverà alla fine dell'anno.

Dying Light: The Beast Dying Light: The Beast, il nuovo capitolo dell'amatissima serie di Techland, sembra davvero in forma. Si tratta di un "classico" episodio della serie, solo che stavolta il protagonista è stato contagiato col morbo e quindi, oltre al normale incedere con armi, botte e salti, potrà contare sui suoi brutali poteri. Dying Light: The Beast arriverà il 22 agosto su tutte le piattaforme.

Mixtape Annapurna Interactive produrrà una nuova avventura tra teenager. Tra skateboard, litigi coi genitori, e avventure straordinarie, ci si aspetta di vivere 'l'ultima notte insieme prima che la scuola finisca per sempre. GcXNOiAi79o Visto il titolo, Mixtape, la colonna sonora sarà fondamentale per l'esperienza. Sarà su Game Pass al lancio.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree Lo stile anime di Towa and the Guardians of the Sacred Tree è notevole, il gameplay, che sembra una versione più leggera di quello di Diablo, andrà testato con calma. Certo che le sequenze animate danno una personalità marcata al tutto.

Acts of Blood È il momento di Acts of Blood, un action che sembra ispirarsi molto a Sifu, perlomeno nello stile dei combattimenti e nella grafica. sBrShm1X61U Nonostante il tono sembri un po' più sopra le righe e meno elegante di quello di Slocap.

Scott Pilgrim Tribute presenta il nuovo gioco di Scott Pilgrim, EX, un picchiaduro in 2D vecchia scuole nel quale il protagonista, con Ramona dovrà viaggiare nel tempo, contro nemici di ogni genere. Al progetto non mancheranno di partecipare tanti degli attori che hanno reso così memorabile la pellicola.

Mindseye Mindseye, il nuovo gioco di IO Interctive, attira subito l'attenzione con un trailer cinematografico davvero ben confezionato, tra una grafica di primo livello, inseguimenti adrenalinici e una cover di Mad World come sempre evocativa. Si tratta del nuovo gioco di Build a Rocket Boy, lo studio di Leslie Benzies, l'ex creatore di GTA.

Hitman: World of Assassination x 007 Il mondo di 007 e quello di Hitman: World of Assassination collidono. Il cattivo di Casino Royale, infatti, è diventato uno degli obiettivi dell'Agente 47. In LeChiffre, bisognerà fare di tutto per abbattere il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen. La missione è disponibile a partire da oggi, ma avrete solo 30 giorni per sbloccare dei contenuti esclusivi in 007 First Light.

LEGO Party Tantissimi minigiochi, avventure e gioco cooperativo sono gli ingredienti di Lego Party, un party game -ovviamente- in arrivo su tutte le piattaforme e PC nel corso dell'anno.

Wildgate Wildgate uscità il 21 giungo su PS5, Xbox e PC, mentre la beta sarà disponibile tra pochi giorni. Si tratta di uno sparatutto cooperativo a carattere futuristico con navi spaziali e abbordaggi.

Blighted Il team di Guacamelee presenta Blighted, una stilosissima avventura in stile Hades nella quale si controllerà un guerriero impegnato a combattere la diffusione di una piaga, prima che la peste nera lo consumi.

Ill L'inquietante Ill debutta con un trailer carico di orrori indicibili. Sembra essere uno sparatutto in prima persona nel quale bisognerà farsi largo tra eserciti di mostruosità armati in ogni modo. Ma i non morti non sembrano essere gli unici problemi, dato che anche umani corazzati sembrano sulle nostre tracce.

Mecha Break Mecha Break festeggia il suo successo della fase di beta con un trailer che mescola narrativa con sequenze di gioco. In un futuro alternativo piloti di giganti mech combattono contro mostruosità di ogni tipo per raccogliere le risorse utili non solo a potenziare il proprio mezzo, ma a far sopravvivere l'umanità. Il gioco sarà pubblicato in versione competa il prossimo 1 luglio.

Infinitesimals La natura è una cosa spaventosa, soprattutto se sei alto pochi centimetri. Con queste premesse (e ragni e insetti robotici) la vita dei protagonisti di Infinitesimals, apparentemente uno sparatutto action in terza persona, è davvero dura.

Last Flag Un nuovo sparatutto a eroi, che sembra ispirarsi molto a Team Fortess, sta per arrivare nei negozi. Si tratta di Last Flag, un'interpretazione di cattura la bandiera piuttosto interessante, dove controllare le zone aiuta a scovare il posizionamento dell'obiettivo. Se volete saperne di più vi consigliamo la nostra anteprima di Last Flag.

Wuchang: Fallen Feathers Un trailer cinematografico di Wuchang: Fallen Feathers ci mostra tutte le qualità di questo action GDR in arrivo il prossimo 24 giugno e mostra la capacità degli sviluppatori cinesi di confezionare prodotti di altissimo livello, perlomeno dal punto di vista tecnico.

Wu-Tang: Rise of the Deceiver World Wu-Tang: Rise of the Deceiver World è un action RPG cooperativo dedicato al celebre collettivo.

Into the Unwell Una splendida grafica in bianco e nero, con solo qualche oggetto colorato è il biglietto da visita di Into the Unwell, un action 3D che sembra riprendere alcuni dei punti di forza di Cuphead per portarli nelle 3 dimensioni.

SplitGate 2 L'interessante sparatutto in prima persona SplitGate 2 sale sul palco lanciando il guanto di sfida a Call of Duty, dicendo di ispirarsi a Halo e Titanfall 3. Si tratta di uno sparatutto multiplayer nel quale, oltre alle armi, si possono creare dei portali per teletrasportarsi da un lato all'altro della mappa e creare strategie innovative.

Stranger than Heaven Il nuovo gioco della serie Yakuza/Like a Dragon si mostra. Questa volta siamo nel Giappone del 1943, ma la formula sembra la stessa, tra botte avventure. Stranger than Heaven è il nome ufficiale del progetto, che sembra mostrare un lato squisitamente adulto della serie, dopo le recenti divagazioni piratesche.