Chronicles: Medieval e la libertà di fare quel che ci pare nell’Europa medievale!

I giochi che vogliono essere tutto, un po' strategici e un po' action con un pizzico di strategia e quel che serve di un gioco di ruolo, sono sempre rischiosi da realizzare. Gli sviluppatori devono trovare l'amalgama giusta, il quid che tiene tutto ben incollato assieme, e quando ci riescono possono venir fuori prodotti di successo come Mount & Blade: Bannerlord al quale questo nuovo titolo si è ispirato, o dalla parte opposta dei generi esperienze come Crusader Kings.

Chi sarai?

Ambientato nel medioevo tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo, e in larga parte del vecchio continente, Chronicles: Medieval promette un mondo dinamico e zeppo di personaggi con i quali interagire, oltre a una grandissima libertà nello scegliersi lavori, carriere e obiettivi a medio e lungo termine. In questo gioco infatti vivremo l'intera vita del personaggio creato: dai suoi primi giorni come avventuriero, al suo ultimo respiro che potrà avvenire su un pulcioso letto di una locanda, come tra le lenzuola in raso di un baldacchino da castello. Gli sviluppatori ci hanno spiegato che l'esperienza verrà spezzettata in segmenti che andranno a coprire diverse epoche, in modo da scandire l'avventura con dei ritmi controllati che funzioneranno da importanti snodi situazionali.

Chronicles: Medieval si avvarrà di diverse visuali e per manovrare le sue numerose meccaniche anche di un'interfaccia in grado di mutare secondo le necessità. In una fase preparative e di esplorazione cittadina, potremo muoverci con una visuale dall'alto, mentre durante le battaglie tutto cambierà per offrirci maggior controllo e una telecamera molto più manovrabile. Siamo costretti a rimanere sul vago perché effettivamente di Chronicles Medieval è stato mostrato molto poco, anche dietro le quinte gli sviluppatori non sono stati poi prodighi di dettagli e per un gioco del genere è un bel problema.

Fortunatamente momentaneo e risolvibile, ma ci aspettavamo per il debutto qualcosa di più concreto. Il cuore del gioco è quello di un sandbox puro, alleanze e tradimenti avverranno in base a tante diverse variabili, e ci saranno missioni ma avranno naturalmente quella genericità tipica e necessaria per l'esperienza che gli sviluppatori vogliono ricreare.