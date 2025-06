Dosa Divas è un RPG che ci fa combattere contro l’impero dei fast food

Sviluppato dallo studio noto per Thirsty Suitors e Falcon Age, e noto finora con il nome in codice Project Dosa, il gioco promette di essere un altro esempio di come il team voglia creare esperienze che celebrano culture e temi spesso sotto-rappresentati nel settore dei videogiochi.

Outerloop Games ha annunciato durante il Day of the Devs 2025 Dosa Divas, un RPG narrativo a turni che arriverà all'inizio del 2026 su PC e console, dove due sorelle useranno il loro mech per combattere contro un corrotto impero del fast food per riconnettere le comunità alle loro tradizioni culinarie.

Come funziona Dosa Divas

La storia di Dosa Divas segue le sorelle Samara e Amani che, dopo anni di separazione, intraprendono insieme un viaggio speciale accompagnate dal loro mech spirituale chiamato Goddess. L'obiettivo delle protagoniste è sconfiggere un malvagio impero del fast food che ha intossicato le comunità locali con cibo spazzatura, facendo perdere loro il contatto con le tradizioni culinarie e culturali che definivano la loro identità. Con questa premessa, Outerloop intende esplorare temi profondi legati all'identità culturale, ai legami familiari e all'importanza del cibo come veicolo di memoria e tradizione comunitaria.

Il sistema di combattimento di Dosa Divas si basa su meccaniche a turni arricchite da alcune interazioni da fare col giusto tempismo, in una maniera che ricorda Paper Mario o il più recente Clair Obscur. I giocatori dovranno premere il pulsante azione al momento preciso per amplificare il danno inflitto o per rafforzare le proprie difese contro gli attacchi nemici. Più originale è il sistema dei "sapori", dove ogni personaggio utilizza abilità uniche legate a uno dei cinque profili gustativi. I giocatori dovranno abbinare le "voglie di sapore" dei nemici per abbattere le loro difese e lasciarli sazi, in quella che è a tutti gli effetti una reinterpretazione del classico sistema di debolezze e resistenze.

L'esplorazione del mondo sarà utile a trovare nuove missioni e ingredienti locali, e avverrà attraverso il mech: Goddess sarà infatti completamente personalizzabile e potenziabile, e permetterà alle sorelle di attraversare villaggi e spostarsi usando doppi salti, trivelle e rampini. Ovviamente non poteva mancare un sistema di cucina: bisognerà raccogliere ingredienti tramite esplorazione, pesca e scambi commerciali per poi preparare ordini per gli abitanti affamati. In questo modo sarà anche possibile aumentare la reputazione del giocatore presso le comunità locali, ottenendo vantaggi di vario tipo.

Al momento dell'annuncio non sono ancora state svelate tutte le piattaforme su cui Dosa Divas sarà pubblicato, ma l'intenzione è pubblicare il gioco a inizio 2026 su PC e console.