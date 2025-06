Infinitesimals è stato annunciato con un trailer al Summer Game Fest 2025

Ad aggiungere ulteriore colore al gameplay ci sarà il jetpack , che potremo utilizzare sia in volo che per effettuare manovre rapide, aggiungendo verticalità al sistema di movimento e cogliendo i nostri nemici alla sprovvista.

Impegnati in ricche sessioni esplorative a bordo di un versatile veicolo da combattimento, dovremo affrontare spesso e volentieri frenetici combattimenti e sfruttare gli elementi tattici per spuntarla, ricorrendo a un ampio arsenale di armi aliene.

Infinitesimals è stato annunciato con un trailer da Cubit Studios ed Epic Games nel corso del Summer Game Fest 2025: si tratta di un action game in terza persona in cui vestiremo i panni del Capitano Awkney Relinrake, leader di uno squadrone d'elite alieno precipitato su un mondo sconosciuto e letale.

Un'avventura in miniatura

Per molti versi simile a Grounded, quantomeno sul piano dei presupposti, Infinitesimals ci vedrà impegnati nel salvataggio dei membri dispersi della nostra squadra e nella costruzione di un gruppo in grado di collaborare per sopravvivere in un ambiente così difficile.

A minacciarci troveremo infatti anche gli Hunter Gatherer: potenti sentinelle meccaniche che pattugliano il pianeta, ponendosi alla stregua di avversari implacabili nonché simboli di un passato ignoto che dovremo cercare lentamente di ricostruire.