Unreal Engine 5 presenta le sue nuove tecnologie con alcuni trailer

Durante lo State of Unreal di oggi, Epic Games ha presentato le nuove tecnologie dell'Unreal Engine 5 con alcuni spettacolari trailer: dalle ottimizzazioni relative allo streaming degli asset e all'implementazione del ray tracing agli strumenti per il miglioramento delle animazioni, passando per MetaHuman e Nanite.

La versione 5.6 del potente motore grafico consente di creare open world dettagliati ma che possono essere gestiti a 60 frame al secondo, come ha dimostrato la demo del gameplay di The Witcher 4, senza dimenticare l'implementazione di effettistica avanzata come il ray tracing applicato all'illuminazione globale.

Anche il sistema delle animazioni è stato migliorato, grazie all'introduzione di meccanismi di interazione che aumentano il realismo dei movimenti e all'impiego di fisica procedurale per donare al risultato finale un ulteriore boost.

Dopodiché sono state presentate le ottimizzazioni alla ben nota tecnologia MetaHuman, che consente di creare modelli assolutamente realistici e che abbiamo già visto all'opera in diversi giochi, ma punta a offrire una qualità ancora superiore.