Tron: Catalyst è disponibile in versione demo su Steam: include l'intera prima ora di gioco

Non ve lo suggeriamo a caso, ovviamente, ma cogliamo l'occasione di portarlo alla vostra attenzione per un grande motivo: la demo di Tron: Catalyst è stata pubblicata su Steam e contiene una intera ora di giocato, perfetta per farsi un'idea precisa di quanto possiamo aspettarci da questa avventura.

Se vi piacciano le luci al neon e il colore blu, allora dovreste assolutamente dare una occhiata a Tron: Catalyst , il nuovo videogioco creato da Mike Bithell, ovvero l'autore di Thomas Was Alone, Volume, John Wick Hex, The Solitaire Conspiracy e Tron: Identity.

I dettagli su Tron: Catalyst e dove trovare la demo

Se è la prima volta che sentite parlare di Tron: Catalyst, veniamo in vostro soccorso: si tratta di un gioco d'azione e avventura chiaramente ambientato nell'universo narrativo digitale di Disney che ci mette nei panni di Exo, un programma che ha un potere unico noto con il nome di Glitch. Quest'ultimo permette di accumulare dei poteri unici che i "signori della decadente rete Arq" desiderano ardentemente: dovremo quindi scontrarci con questi malvagi software.

In termini di gameplay, potete aspettarci delle sezioni di guida dei Moto-Cicli - amati sin dai tempi del primo film in computer grafica -, così come battaglie con il disco d'identità e altre sfide d'azione basate sugli scontri ravvicinati e dalla distanza con una visuale isometrica.

La data di uscita del gioco completo è fissata per il 17 giugno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch ma, come detto, già ora potete provare la demo per computer da un'ora: la trovate gratuitamente direttamente su Steam, a questo indirizzo, e non dovrete fare altro se non aggiungerla alla libreria e scaricarla.