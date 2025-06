I requisiti ufficiali di FBC: Firebreak richiedono l'uso di un upscaler per ogni preset grafico

Per fortuna Remedy Entertainment ha pubblicato i requisiti di FBC: Firebreak in modo molto dettagliato: vediamoli tutti qui sotto.

Questa esperienza PvE (Giocatore contro Computer) di stampo cooperativo sarà disponibile sia su console (PS5 e Xbox Series X|S per la precisione) che su computer: se avete intenzione di optare per la versione PC, è però necessario conoscere nel dettaglio i requisiti ufficiali .

Giugno 2025 pare essere un mese intenso per i videogiocatori e uno dei tanti titoli in arrivo è FBC: Firebreak , il nuovo sparatutto multigiocatore di Remedy Entertainment che mira ad ampliare l'universo narrativo di Control e Alan Wake con un tipo di esperienza ben diversa dal solito per il team finlandese.

I requisiti di sistema di FBC: Firebreak

Vediamo una comoda e completa tabella che mostra quali sono i requisiti PC di FBC: Firebreak, con anche una indicazione ufficiale delle prestazioni che possiamo aspettarci.

Notiamo che in tutti i casi gli sviluppatori di FBC: Firebreak suggeriscono l'uso di un upscaler: oramai si tratta di una tecnologia comune e non è strano che gli autori diano quasi per scontato che tutti li utilizzino.

Precisiamo che tutte le informazioni indicate sui requisiti di FBC: Firebreak provengono da una tabella ufficiale condivisa da Remedy Entertainment tramite il proprio profilo Bluesky ufficiale: potete vedere la fonte qui sotto.

I requisiti di FBC: Firebreak nella tabella ufficiale

Ricordiamo anche che se ancora non vi siete fatti un'idea precisa del videogioco e volete capire se fa al caso vostro, in attesa di una recensione potete (ri)leggere il nostro articolo, in cui condividiamo i nostri pensieri preliminari dopo aver provato FBC: Firebreak.