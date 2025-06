FBC: Firebreak si aggiorna alla versione 1.2 che migliora le ricompense e rende più divertenti le prime fasi

FBC: Firebreak è lo sparatutto in prima persona PvE cooperativo online di Remedy, che è da anni nota per un genere che è praticamente l'esatto opposto (single player in terza persona narrativi cinematografici, in caso non lo sappiate). Variare potrebbe essere una buona idea, ma per il momento il largo pubblico non ha reagito particolarmente bene a questo esperimento.

Per fortuna il team è consapevole delle problematiche e ha reso disponibile un nuovo aggiornamento.