EA SPORTS FC 25 per PC è in sconto su Amazon: il gioco di calcio definitivo costa meno di 20 €

Amazon ci propone in offerta EA SPORTS FC 25 per PC a 17,49 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni dalla piattaforma, ovvero 69,99 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su EA App (che ha sostituito Origin ma non cambia nulla). Aprendo la pagina del prodotto troverete anche un pratico video che spiega come riscattare il codice. Vediamo qualche curiosità legata al gioco.

Le caratteristiche di EA SPORTS FC 25

EA Sports FC 25 è il gioco di calcio definitivo. In questa nuova versione sono state introdotte diverse personalizzazioni e migliorie, soprattutto per quanto riguarda la gestione di tiri e passaggi. Inoltre, la nuova funzionalità FC IQ (basata su un nuovo modello di IA) offre una rivisitazione completa delle tattiche di gioco, permettendo quindi all'utente di avere un maggior controllo sia della partita che dei giocatori.

Anche in questo capitolo troviamo la tecnologia HyperMotionV, stavolta in versione migliorata, in grado di ricreare i movimenti realistici dei calciatori attraverso l'utilizzo di dati volumetrici. Immancabili poi diverse modalità adatte ad ogni preferenza, da Ultimate Team alle Modalità Rush, Carriera e Club.

Infine, per la prima volta è presente la Carriera femminile, quindi potrete prendere il controllo di una giocatrice o di un club in uno dei cinque principali campionati al mondo. Come sempre vi lasciamo alla nostra recensione del gioco.