Mentre nell'industria dei videogiochi sono innumerevoli i titoli che sgomitano per guadagnarsi un posto al sole nelle preferenze di un pubblico che ha sempre meno tempo e meno denaro da dedicare a questa passione, fa un certo effetto notare quanto siano in realtà pochissimi gli interpreti attivi nello sviluppo di videogiochi sportivi.

Per carità, non parliamo di grandi rivoluzioni, considerato che tanto le carriere a giocatore singolo quanto le modalità online come Club sono state costruite a partire dalla stessa infrastruttura di sempre. Queste, però, hanno innanzitutto delle grafiche completamente riviste , e includono un bel pacchetto di novità di gameplay che incidono in modo diretto sul modo in cui le si gioca.

C'è da dire che in merito ai contenuti inclusi in EA Sports FC 25, non ci aspettavamo niente di meno da parte di EA Sports. Quello su cui non avremmo messo la mano sul fuoco, anche considerate le ultime iterazioni della serie calcistica canadese, è la quantità di reali novità all'interno di queste modalità di gioco. La buona notizia è che, in barba al nostro pessimismo, questa edizione riesce dove la precedente aveva fallito, offrendo delle modalità finalmente rinnovate.

Queste playlist rappresentano naturalmente la spina dorsale del nuovo capitolo, ma non mancano ovviamente anche tutte quelle che chiudono il cerchio della proposta calcistica di EA Sports: le Stagioni, anche coop, i Tornei, le Amichevoli online e l'onnipresente Calcio d'inizio vanno a coprire ogni possibile preferenza della community, garantendo un potenziale di centinaia di ore di gioco. Assente giustificata dalla lista è Volta Football, che non ha riscontrato il successo sperato e quindi porge i suoi saluti, sostituita dalla nuova Rush, una modalità 5 contro 5 di cui parleremo approfonditamente tra poco.

Se la maggior parte delle simulazioni calcistiche sulla piazza sono infatti ormai spogliate da chissà quale varietà di contenuti, EA Sports FC 25 rimane fedele alla linea e propone anche quest'anno un vasto catalogo di modalità single player e multigiocatore , che tutte insieme vanno a comporre i tasselli di un'offerta semplicemente fuori mercato, che la concorrenza non può e non riesce a replicare. Nel menu principale svetta ovviamente Ultimate Team, quella in assoluto più popolare tra la base giocante, ma anche le classiche carriere allenatore e giocatore, come del resto il Club, la modalità che permette di creare una squadra con gli amici e di giocare nei panni del proprio calciatore virtuale.

Le novità delle carriere allenatore e giocatore

Le Carriere allenatore e professionista sono ormai un'esclusiva di EA Sports FC 25, e sembra proprio che quest'anno la casa canadese si sia messa ai fornelli, per preparare qualcosa di diverso per gli amanti di queste modalità.

EA Sports FC 25 offre ormai delle scenografie incredibili dal punto di vista del livello di dettaglio

La prima cosa che colpisce avviando la Carriera allenatore di EA Sports FC 25 è la quantità di nuove impostazioni dedicate alla personalizzazione di tutta l'esperienza di gioco. Rispetto ad altri titoli manageriali le modalità allenatore dei FIFA erano sempre state molto poco configurabili, mentre adesso potremo addirittura cambiare l'effetto delle condizioni atmosferiche sul match, compreso l'impatto che il vento può avere a diverse intensità sulle traiettorie del pallone. Dopo essere stato integrato in Ultimate Team lo scorso anno, il calcio femminile arriva poi anche nella modalità Carriera, potremo allenare le formazioni femminili, ma accedere anche a un vivaio rinnovato, che garantisce adesso più profondità nel processo di scelta e di gestione dei giovani calciatori.

Non solo, potremo migliorare i nostri prospetti partecipando a dei tornei giovanili che, guarda un po', sfruttano la modalità Rush che è quindi integrata anche nella carriera. Molto interessante il nuovo approccio che lo studio ha scelto per il feed delle notizie: come nel calcio reale, saranno affidati ai social i commenti relativi a quel che accade durante la stagione, e EA Sports ha addirittura coinvolto alcune personalità del mondo del calcio tra cui il nostro Fabrizio Romano. Vederlo lanciare a suon di "Here we go!" i trasferimenti di Erling Haaland e Vinicius Jr. al nostro Frosinone è stato impagabile, dobbiamo ammetterlo.

In EA Sports FC 25 sarà possibile allenare le squadre femminili

Una funzionalità che siamo curiosi di provare, e che dovrebbe essere introdotta nelle prossime settimane, è poi quella relativa a dei punti d'inizio avanzati nel corso della stagione. Avremo infatti l'opportunità di cominciare l'avventura in panchina in specifici momenti dell'anno, delegando all'IA il compito di simulare tutte le competizioni fino a quel punto. Infine, non c'è molto da dire a riguardo della carriera giocatore: le novità per questa modalità sono davvero ridotte all'osso, e l'unica cosa degna di nota è la possibilità di intraprenderla nei panni di un'icona, un'idea interessante sulla carta, ma poi niente affatto giustificata una volta che si è avviata la carriera.