Samsung porta EA Sports FC 25 sui propri TV con Samsung Gaming Hub

Samsung ha portato EA Sports FC 25 sui propri TV tramite la piattaforma Samsung Gaming Hub, grazie a una collaborazione con Electronic Arts e Xbox, nonché all'impiego della tecnologia Xbox Cloud Gaming.

Per accedere alla spettacolare esperienza sportiva basta essere in possesso di un televisore o di un monitor compatibili, senza la necessità di avere una console, con un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e l'app Xbox per lanciare il servizio Xbox Cloud Gaming, insieme a un controller per pilotare il tutto.

Al fine di celebrare l'evento, Samsung ha lanciato una promozione dedicata ai nuovi acquirenti: chi acquisterà un modello idoneo fra il 23 giugno e il 13 luglio 2025, e si registrerà su questo sito entro il 27 luglio 2025, riceverà due mesi gratuiti di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

L'inizia punta ovviamente a incentivare l'uso del cloud gaming, che in presenza di una connessione veloce rappresenta senz'altro un'interessante risorsa a disposizione degli utenti che vogliono cimentarsi con i videogiochi ma non possiedono un PC da gaming o una console di attuale generazione.