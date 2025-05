EA Sports FC 25: maxi offerta lampo su Amazon, risparmia quasi la metà per la versione PS5

EA Sports FC 25: gameplay e novità

EA Sports FC 25 è stato uno dei capitoli che recenti che di più ha apportato delle novità in termini di gameplay. La nuova gestione delle tattiche e dei ruoli dei giocatori, ha reso la pianificazione strategica delle partite più completa ma, allo stesso tempo, più personalizzabile e intuitiva. Disponibile anche una nuova modalità: Rush. Si tratta di partite 5 vs 5 in cui potrete giocare in coop con gli amici o in singolo. Rush è integrato all'interno dell'Ultimate Team e della modalità Club. Presenti anche le squadre femminili e i campionati femminili e, per la prima volta, sarà possibile giocare una carriera di una giocatrice in prima persona in uno dei cinque principali campionati del mondo. Per scoprirne qualche dettaglio in più e approfondirne i pro e i contro, date un'occhiata alla nostra recensione di EA Sports FC 25.