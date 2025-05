Elden Ring Nightreign, la recensione del gioco cooperativo di FromSoftware

Nella recensione di Elden Ring: Nightreign scopriamo la prima produzione di FromSoftware quasi completamente votata al comparto multigiocatore, un esperimento nato da una sorta di game-jam interna che mira a donare nuova vita alle centinaia di asset dell'Interregno per assemblare un'enorme esperienza autosufficiente. Non sarà un'analisi semplice, perché il potenziale c'è e si sente, la carica artistica dello studio emerge da alcune sequenze mozzafiato, il sistema di combattimento - come sempre - non stanca mai, ma non possiamo nascondere la sensazione d'aver preso parte a una grossa fase di test che richiederà tante limature prima di riuscire a esprimersi al meglio.

Solitamente tutti questi elementi riescono a convivere all'interno di una singola anima e forse è proprio per questa ragione che l'annuncio di questo particolare spin-off di Elden Ring, diretto dal veterano Junya Ishizaki, è stato accolto con tanto sospetto, perché per la prima volta quella struttura ha scelto di orientarsi prevalentemente nella direzione del multigiocatore cooperativo. E per quanto si tratti di una scelta comprensibile, dato che milioni di persone hanno affrontato Elden Ring in compagnia e le mod dedicate alle modalità co-op sono fra le più scaricate in assoluto, è inevitabile pensare che determinate sfaccettature dell'esperienza classica finiscano per passare in secondo piano in questa nuova ricetta, un amalgama al contempo vicino e distante dalla tradizione dello studio.

I videogiochi "soulsborne" di FromSoftware sono opere molto particolari, dotate di una struttura caleidoscopica che fa brillare determinate sfaccettature a seconda del punto di vista dell'osservatore. C'è chi s'innamora dei mondi carichi di fascino e della direzione artistica da urlo, traendo il massimo della soddisfazione dall'esplorazione dell'ambientazione. C'è chi analizza ogni indizio e la descrizione di ciascun oggetto, entrando a far parte del grande processo collettivo di ricostruzione del "lore". C'è chi si appassiona alle pure e semplici meccaniche di combattimento, approcciandoli come fossero titoli d'azione di natura quasi "arcade". C'è persino chi sceglie di dedicarsi prevalentemente al multigiocatore, affrontando duelli all'ultimo sangue o mettendosi a disposizione di altri appassionati per aiutarli a superare le sfide più difficili.

La narrazione, infatti, è molto più presente rispetto a quanto si potesse preventivare: tramite il sistema delle Rimembranze - nient'altro che le memorie dei personaggi - si ha l'occasione di ripercorrerne la storia passo dopo passo, scoprendo in maniera attiva il gomitolo di relazioni e di segreti che si cela alle spalle di questa versione della Rocca della Tavola Rotonda. Ciò, in concreto, significa che Nightreign sceglie d'ancorarsi a un vero e proprio sistema di missioni individuali e a un racconto più esplicito rispetto agli standard di FromSoftware, sfruttando la caratterizzazione per inspessire il legame con i Nightfarer: Duchessa, Guardiano e Selvaggio non sono delle semplici "classi", ma delle personalità molto simili ai classici NPC di Elden Ring.

La più grande differenza filosofica rispetto alla tradizione risiede proprio nella presenza del gruppo di protagonisti: anziché fare affidamento sul proprio avatar da creare, personalizzare e sviluppare, in Nightreign bisogna incarnare di volta in volta gli otto personaggi disponibili , ciascuno dotato di caratteristiche e statistiche predefinite, di uno stile di combattimento unico, soprattutto di inedite abilità attive e passive che arrivano a trasformare sensibilmente il classico approccio alle battaglie. Non si tratta, tuttavia, di una scelta esclusivamente legata al gameplay, perché ognuno di questi guerrieri - noti come Nightfarer o Penitenti - mette sul piatto una vicenda personale che siede alla base della costruzione dell'universo alternativo.

La Spedizione

L'intera avventura dei Nightfarer ruota attorno alle Spedizioni: interagendo con la Tavola Rotonda è possibile selezionare un Signore della Notte fra le otto varianti che diventano man mano disponibili e, una volta scelto fra la modalità per tre giocatori e quella in singolo, partire alla volta della regione di Plagaride. Questa non è altro che una vasta sezione dell'Interregno assemblata in maniera procedurale e punteggiata di castelli, di accampamenti e di antiche rovine, pattugliata da nemici d'ogni genere e disseminata di equipaggiamenti che si riveleranno essenziali per sopravvivere al ciclo. Lo scopo dei giocatori, infatti, è quello di riuscire a superare indenni due giornate dedicate all'esplorazione e due nottate in cui affrontare letali boss, guadagnandosi infine il diritto di fronteggiare il Signore della Notte prescelto.

Tutte le Spedizioni iniziano con l'arrivo dei Penitenti a Plagaride, dove bisogna subito programmare il da farsi

L'esperienza di gioco si configura come un roguelite cooperativo dai ritmi spaventosamente elevati: se, una volta atterrato a Plagaride, il gruppo deve muoversi coeso fra i punti d'interesse eliminando nemici e boss al fine di ottenere Rune con cui salire di livello, scegliendo di volta in volta cosa ricevere fra equipaggiamenti e bonus passivi generati casualmente, a complicare le cose interviene la Marea Notturna, una pioggia magica che - esattamente come accade nel genere dei Battle Royale - si restringe progressivamente delimitando la sezione giocabile della mappa fino a trasformarla in una piccola arena. In quella piccola arena, al tramonto, bisognerà vedersela con un boss molto pericoloso e in caso di vittoria avrà inizio una seconda giornata dotata della medesima struttura: sarà solo sopravvivendo anche alla seconda notte che si accederà al difficilissimo scontro finale del ciclo. Indipendentemente dall'esito della Spedizione si tornerà a casa con delle Reliquie, potenziamenti permanenti che è possibile equipaggiare per dar vita a piccole build e facilitarsi la vita nei viaggi successivi.

Il ritmo di queste partite è talmente serrato da rivelarsi sì stimolante, ma anche molto limitante: non c'è mai abbastanza tempo a disposizione per esplorare attentamente le zone più interessanti di Plagaride, non c'è mai abbastanza tempo per riflettere sui dettagli della build che si sta realizzando, persino i gruppi di giocatori più affiatati sono costretti a ripulire a velocità folle un punto d'interesse dietro l'altro, cosa che probabilmente risulterà parecchio complicata affidandosi al matchmaking tradizionale. Presentarsi di fronte ai boss finali a un livello troppo basso, privi di fiaschette curative o con una scarsa potenza di fuoco, infatti, significa andare incontro a una sconfitta praticamente certa, dunque i giocatori sono invitati a ottimizzare ogni spostamento ed eliminare alla radice tutti i momenti morti, trasformando la partita in una folle corsa per la sopravvivenza della durata massima di circa un'ora, nella quale un singolo errore si traduce spesso nel fallimento.

L'obiettivo ultimo è la sconfitta dei Signori della Notte che attendono alla fine del ciclo, sfide estremamente difficili

Questa struttura, alla lunga, porta ad approcciare la mappa di Plagaride in maniera meccanica e intrinsecamente ripetitiva: il modello principale della regione, alla base, sarà sempre lo stesso, un territorio caratterizzato da fiumi, colline, canyon e correnti spiritiche che si troveranno sempre nella medesima posizione, mentre a variare fra una partita e l'altra saranno i punti d'interesse pescati da una selezione predefinita. Ciò significa che antiche rovine, castelli e cattedrali potranno sorgere in zone diverse di Plagaride ma saranno sempre dotati della medesima planimetria e dello stesso posizionamento degli avversari, mettendo in scena variazioni legate ai nemici situati all'interno e all'elemento delle armi che offrono come ricompensa. Per fare un esempio, il punto d'interesse modellato sul Castello avrà sempre la stessa identica architettura, ma potrà apparire in due varianti differenti: la prima pattugliata da maghi Cariani e sorvegliata da un guerriero Cristalliano, mentre la seconda piena di ratti e di melme protette da un classico Golem, entrambe destinate a ripresentarsi tali e quali fra una partita e l'altra.

Se da una parte, una volta memorizzati i vari "livelli", si finisce per attraversarli a tutta birra in maniera meccanica puntando dritti verso il boss della zona e pensando già alla prossima destinazione da raggiungere, dall'altra si iniziano ad approfondire lentamente dinamiche più profonde, come il momento opportuno in cui affrontare le sfide più complesse, l'enorme importanza degli armamenti elementali, nonché i diversi metodi per mettere le mani su potenti bonus passivi o su armi leggendarie garantite. A questo proposito, la regione di Plagaride non sarà del tutto statica: proseguendo nell'avventura, a cadenza regolare, potrebbero apparire quattro grandi variazioni della mappa chiamate Terre Mutevoli, in pratica delle grandi zone che ne sovrascrivono una fetta intera, ovvero un cratere, un picco innevato, un bosco marcescente e una misteriosa città, ciascuna legata a dinamiche, nemici e ricompense ben specifiche. L'esempio più semplice è quello del cratere, a tutti gli effetti un grosso dungeon pieno di boss dedicati che rimpiazza l'intera area nord di Plagaride e che, se completato con successo entro l'ultimo tramonto, garantisce l'accesso a una speciale forgia in cui ottenere varianti leggendarie delle armi equipaggiate.

Insomma, quella offerta da Elden Ring Nightreign non è affatto un'esperienza compassata, anzi, è una corsa contro il tempo in cui bisogna sempre mantenere elevatissima la concentrazione, prendendo decisioni molto in fretta e ottimizzando il più possibile le fasi d'esplorazione e di potenziamento. Meglio visitare le chiese per raccogliere cariche delle fiaschette curative o puntare tutto sull'incremento del livello? Meglio affrontare un pericoloso boss che vaga per la mappa in cerca di armi leggendarie o scommettere sulle ricompense elementali? Le dinamiche che regolano ciascuna spedizione sono davvero tantissime, ne abbiamo menzionate solo una manciata, ed è essenziale padroneggiarle tutte quante per completare le sfide più complesse. È evidente che, nonostante il sistema di "ping" e i segnalini connessi, questo genere di struttura sia pensata appositamente per premiare la coordinazione fra gruppi di amici, e non vi nascondiamo che nutriamo qualche dubbio riguardo all'efficacia della ricetta quando soggetta al matchmaking casuale: a volte ci si imbatte in meccaniche estremamente rischiose e punitive, come gli Sciami di Locuste o le Invasioni, che senza la giusta coordinazione possono affondare anche la partita più solida.