The Last of Us Parte 2 Remastered potrebbe aver venduto tante copie in più grazie alla seconda stagione

The Last of Us Parte 2 Remastered potrebbe aver venduto due milioni di copie in più , nella finestra della seconda stagione della serie TV. A svelarlo è stato Chris Colombo, fondatore della compagnia di analisi di mercato Brighter Path. Secondo i suoi dati, la serie avrebbe contribuito alla crescita dell'intero ecosistema della proprietà intellettuale di Sony, sviluppata da Naughty Dog.

Una grande crescita

Secondo le stime in mano a Colombo, la serie TV di The Last of Us sarebbe stata tra le più viste del trimestre, raggiungendo un valore, in termini di abbonamenti, di 72 milioni di dollari, cui vanno aggiunti 17,5 milioni di dollari di valore per le pubblicità.

La seconda stagione ha avuto una grande rilevanza sui vari social. Ad esempio su TikTok ha superato i 10 miliardi di visualizzazioni, con tre momenti specifici che hanno rappresentato i picchi assoluti di interesse: uno nel secondo episodio, riguardante Abby e Joel, uno nel quinto, con Elli e Dina e il finale.

In un quadro del genere si inseriscono le vendite del videogioco, che evidentemente ha goduto della spinta data dal successo della serie, nonostante il finale un po' fiacco in termini di ascolti.

Colombo ha riportato anche quali sono state le ricerche su Google più gettonate, tra quelle relative alla serie: "Ellie guitar," "Abby jacket cosplay," "Firefly pendant," "Clicker mask".

Per il resto vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 Remastered è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.