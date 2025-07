The Last of Us Parte 2 Remastered – Cronologico è la nuova modalità gratis annunciata da Naughty Dog

Naughty Dog ha annunciato oggi un'interessante novità che riguarda The Last of Us Parte 2 Remastered, la versione rimasterizzata del secondo capitolo della serie che si arricchisce oggi con un nuovo aggiornamento contenente una modalità gratuita chiamata "Cronologico".

Disponibile da oggi per The Last of Us Parte 2 Remastered su PlayStation 5 e PC come parte di un aggiornamento gratuito, Cronologico è un nuovo modo per giocare la storia mai visto prima, consentendo di affrontare gli eventi per la prima volta in totale ordine cronologico.

Chi ha già giocato al titolo in questione infatti sa che, normalmente, la storia è narrata in modo non lineare, in quanto le motivazioni, i traguardi e le sfide emotive di Elly e Abby si intrecciano con una miriade di flashback e narrazioni del presente.