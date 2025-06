Lo showrunner della serie TV di The Last of Us sa quali sono le idee di Druckmann per The Last of Us Parte 3

"Conosco alcuni concept che Neil ha preso in considerazione per un potenziale terzo gioco . Non so se ne abbia scelto uno in particolare", ha spiegato Mazin, aggiungendo che, sebbene gli piacerebbe che Part 3 venisse realizzato, pensa anche che a volte 'meno è meglio'. "A volte penso che forse dovremmo semplicemente essere felici. Non essere tristi che sia finita, sii felice che sia accaduto!"

Pare che il game director Neil Druckmann abbia delle idee per The Last of Us Parte 3 . A dirlo è stato Craig Mazin, lo showrunner della serie TV tratta dalla serie videoludica di Naughty Dog. Stando a lui, però, tutto è ancora in fase di discussione, anche se al momento non sa effettivamente se siano già state prese decisioni definitive.

Scelte complicate

Mazin ha poi elogiato le capacità di Naughty Dog, in particolare per quanto riguarda il lato narrativo dei suoi titoli, come gli Uncharted e i The Last of Us.

Druckmann ha già parlato più volte di un terzo capitolo della serie a base di infetti. Ad esempio nel documentario Grounded: The Making of The Last of Us Part II ha detto che "probabilmente" ci sarà un'altra avventura per Joel ed Ellie. Tuttavia, nel marzo di quest'anno ha detto ai fan di non aspettarsi una Parte 3, suggerendo che la serie HBO potrebbe essere la conclusione definitiva della saga.

Effettivamente la conclusione di The Last of Us Parte 2 è a suo modo perfetta e, probabilmente, dovremmo accontentarci, cosa che non accadrà, viste le richieste incessanti per un terzo capitolo. Naughty Dog, intanto, ha già anticipato il suo prossimo progetto: Intergalactic: The Heretic Prophet, un'avventura spaziale ambientata millenni nel futuro con protagonista una cacciatrice di taglie.

Per sviluppare un gioco del genere ci vogliono anni, quindi immaginiamo che un'eventuale The Last of Us 3 potrebbe uscire in epoca PS6, se non proprio PS7.