Lo scontro finale di The Last of Us Stagione 2 è ben diverso dal gioco e il motivo è il fisico di Bella Ramsey

Per dire di più, però, è necessario fare degli spoiler sugli eventi del gioco e della serie TV, quindi proseguite unicamente se non temete le anticipazioni o se sapete già cosa accade.

Il finale di The Last of Us Stagione 2 si basa sugli eventi del videogioco e sotto alcuni punti di vista è abbastanza fedele. Ci sono però tutta una serie di differenze. Una di queste è stata causata dal fatto che ciò che accade nel videogioco non è per nulla realistico.

Le differenze nel finale di The Last of Us Stagione 2

Nel videogioco, la protagonista Ellie trova Owen e Mel nell'acquario mentre cerca Abby. Questo è identico allo show. In Parte 2, però, Ellie si scontra fisicamente con gli avverarsi e riesce a dominarli. Nella serie, invece, Ellie spara un singolo colpo quando Owen cerca di afferrare una pistola: l'uomo muore e Mel viene ferita dallo stesso proiettli e muore dissanguata.

Secondo il regista e co-creatore della serie, Craig Mazin, il motivo di questo cambio è da trovarsi nel fisico dei personaggi. "Nel gioco, Ellie lotta con Owen e poi con Mel e solo dopo che Mel muore il suo cappotto si apre ed Ellie capisce che Mel è incinta".

"Nella serie, Ellie non è realmente in grado di uccidere Owen: se guardi Bella [Ramsey, l'attrice di Ellie] e poi guardi Spencer Lord [l'attore di Owen] vedi che lui è alto un metro e novanta ed è notevolmente minaccioso. Uno scontro fisico non sarebbe finito bene e lei non è lì per ucciderli. Lei vuole uccidere solo Abby."

Bella Ramsey nei panni di Ellie

La differenza è quindi da trovarsi sia nel fisico dei due attori che in una ricerca di realismo. Questa scena inoltre è diversa anche per un altro motivo: The Last of Us Stagione 2 ha deciso di togliere una delle morti del videogioco e gli autori spiegano perché.