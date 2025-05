Halo sarà protagonista di un "grosso annuncio" previsto per uno specifico evento dedicato, secondo un insider

In questo caso si parla dunque di un grosso annuncio proveniente dal team, ora chiamato Halo Studios , sulla serie in questione e che potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Non si tratta di un'informazione molto precisa né ufficiale, ovviamente, ma arriva da Rebs Gaming , che in passato ha dimostrato di avere buone connessioni con 343 Industries, avendo correttamente diffuso informazioni ufficiose che si sono poi rivelate verosimili.

Secondo un insider molto noto nell'ambito della serie 343 Industries, Halo sarà protagonista di un "grosso annuncio" che arriverà quest'anno, probabilmente in corrispondenza dell' Halo World Championship previsto per ottobre .

Un nuovo capitolo o qualcos'altro?

L'Halo World Championship 2025 si dovrebbe tenere nel tardo ottobre, dunque è per questo periodo che l'annuncio in questione potrebbe essere previsto, ma la fonte non riferisce in maniera più precisa di cosa possa trattarsi, sebbene si possano fare facilmente delle supposizioni.

"Halo Studios ha un grosso annuncio da fare per l'Halo World Championship nel tardo ottobre", ha riferito Rebs Gaming, aprendo dunque la porta a numerose teorie, tra le quali c'è ovviamente la possibilità di un nuovo capitolo della serie.

Con Halo Infinite uscito ormai da quattro anni, con il supporto ancora in corso ma a ritmo diverso rispetto a prima e il grosso del team che dovrebbe essersi spostato sullo sviluppo di qualcosa di nuovo, i tempi potrebbero essere maturi per l'annuncio di un nuovo Halo.

D'altra parte, gli sviluppatori hanno già anticipato qualcosa parlando della riorganizzazione totale del team che ha diventato ora Halo Studios ed è passato all'utilizzo di Unreal Engine, il quale dovrebbe anche aumentare la velocità di sviluppo dei prossimi progetti.

Tuttavia, quella dei campionati potrebbe non essere una cornice abbastanza prestigiosa per l'annuncio di un nuovo capitolo principale, dunque non è detto che sia questo, con la possibilità che possa trattarsi di qualche grosso aggiornamento per Halo Infinite o progetto parallelo.

Infine c'è ovviamente la possibilità dell'annuncio di Halo su PS5, sebbene anche in questo caso la decisione di annunciarlo durante il maggiore evento competitivo di fronte al pubblico storico potrebbe non essere particolarmente saggia.