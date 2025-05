Halo Infinite si aggiorna con l'arrivo di Operation: Last Stand, che porta tante novità tra armi e modalità

Halo Infinite prosegue il suo percorso e ottiene un grosso aggiornamento per l'estate 2025 con Operation: Last Stand, che porta con sé parecchie novità come un'arma inedita e una nuova modalità di gioco in stile Firefight chiamata Battle of the Academy.

Operation Last Stand è iniziata in queste ore, come comunica anche il trailer di lancio visibile qui sotto, e introduce vari altri eventi e ricompense, ma anche alcune novità in termini di gameplay, che evolvono ulteriormente lo sparatutto di 343 Industries.

L'operazione sarà attiva fino al 10 giugno con tanto di Pass gratuito e premium specifici le cui ricompense, come da tradizione, potranno comunque essere sbloccate anche in seguito alla chiusura dell'evento.