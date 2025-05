Sony presenta teamLFG, un nuovo studio interno a PlayStation Studios, al lavoro su un gioco inedito

In ogni caso, dopo un periodo di formazione e organizzazione, lo studio è ora completo e pronto per essere presentato al mondo attraverso un post sul blog ufficiale di PlayStation, nel quale viene spiegato qualcosa delle caratteristiche della squadra.

Come riferito da Hulst, teamLFG nasce da Bungie , ma riunisce sviluppatori di tutto il settore per "dare vita a un ambizioso progetto di collaborazione di cui sono molto entusiasta", ha spiegato il capo di PlayStation Studios, lasciando poi la parola agli sviluppatori che hanno riferito di essere al lavoro su un gioco d'azione a squadre che si ispira a giochi di combattimento, platform, MOBA, simulatori di vita e "giochi con le rane".

Hermen Hulst, capo di PlayStation Studios , ha annunciato oggi l'arrivo di teamLFG all'interno dei team first party di Sony , formato in parte da elementi che facevano parte di Bungie e hanno costituito ora una nuova entità.

Indizi sul primo gioco

Con sede a Bellevue, Washington, teamLFG è formato da sviluppatori che risiedono soprattutto in Stati Uniti e Canada, visto che è previsto sia il lavoro in locale che in remoto, e al suo interno si trovano veterani del settore.

Il logo di teamLFG

I membri di teamLFG hanno lavorato in precedenza a titoli molto noti come Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox e Rec Room, dunque con esperienze anche differenti tra loro, ma ci sono anche diversi elementi alle prime armi con notevoli competenze creative.

"Nutriamo una grande passione per un gameplay basato sull'azione straordinario e coinvolgente e per mondi virtuali con una forte componente sociale", riferisce il team nel messaggio di presentazione, che spiega anche come "teamLFG" stia per "Looking For Group".

"La nostra missione è creare giochi in cui i giocatori possano trovare amicizia, comunità e appartenenza", con l'intenzione di realizzare mondi multigiocatore immersivi incentrati su giochi d'azione.

"Desideriamo sviluppare i nostri giochi con le nostre community, invitando i giocatori a far parte del processo di sviluppo attraverso test di gioco ad accesso anticipato".

L'idea che emerge è che anche questo team sia dedicato in particolare ai giochi con componenti live service, viste le caratteristiche descritte. Per il momento, sappiamo solo che il primo gioco in sviluppo dovrebbe essere un gioco d'azione multiplayer a squadre, in attesa di un annuncio vero e proprio.