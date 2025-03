PlayStation ha formato un nuovo studio first party, Dark Outlaw Games: chi c'è dietro?

PlayStation ha formato un nuovo studio first party, Dark Outlaw Games: si tratta di un team di sviluppo che verrà diretto da Jason Blundell, ex co-presidente di Treyarch nonché uno degli autori della saga di Call of Duty: Zombies.

Dopo aver lasciato Activision nel 2020, dopo tredici anni, Blundell è stato tra i fondatori di Deviation Games, uno studio indipendente che purtroppo non ha mai avuto l'opportunità di lanciare effettivamente il suo primo progetto.

"Ho avuto l'incredibile opportunità di creare un nuovo team di sviluppo all'interno dei PlayStation Studios di Sony", ha dichiarato Blundell durante un'intervista con Jeff Gerstmann. "Lo studio si chiama Dark Outlaw Games. Abbiamo lavorato nell'ombra per un po', ma quando avremo qualcosa di cui parlare usciremo allo scoperto."

"È un tale privilegio poter collaborare con Sony per dar vita a un nuovo studio first party. La casa giapponese non avvia nuovi studi interni di continuo, quindi avere questa opportunità rappresenta davvero un onore per me."

In questo momento "si tratta di far funzionare la squadra", ha spiegato Blundell quando gli è stato chiesto di cosa si sta occupando il suo nuovo team. "Nel profondo rimango un programmatore, quindi stiamo le ipotesi per capire se tutto gira come dovrebbe."