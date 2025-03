Pathologic 3: Quarantine è disponibile gratis su Steam, epidemia inclusa

L'editore HypeTrain Digital e lo studio di sviluppo Ice-Pick Lodge hanno lanciato Pathologic 3: Quarantine su Steam in forma completamente gratuita. Come ricorderete, si tratta del prologo di Pathologic 3, la cui data d'uscita non è stata ancora annunciata, nonostante sia dato in arrivo nel corso del 2025. Quindi potremo presto dare seguito all'avventura.