Pathologic 3: Quarantine ha una data d'uscita: è il prologo gratuito di Pathologic 3

L'editore HypeTrain Digital e lo studio di sviluppo Ice-Pick Lodge hanno svelato la data d'uscita di Pathologic 3: Quarantine , il prologo di Pathologic 3 . Potremo giocarci a partire dal 17 marzo, in forma completamente gratuita. Il gioco vero e proprio non ha ancora una data d'uscita, anche se viene dato in arrivo nel corso del 2025.

Storia e trailer

Pathologic 3: Quarantine un'avventura narrativa che segue le vicende di Daniil Dankovsky, un giovane scienziato alla ricerca dell'immortalità, e di una misteriosa epidemia di peste scoppiata in una piccola città. Si tratta dell'inizio dell'avventura, in cui apprenderemo di come è iniziata la storia che farà da sfondo al gioco. Cosa ha spinto Dankovsky ad abbandonare il suo rinomato laboratorio e la sua brillante carriera accademica? Per festeggiare l'annuncio c'è anche un trailer, che trovate qui di seguito.

Il video mostra alcune sequenze di gioco, mostrando gli ambienti che andremo a visitare, nonché i personaggi con cui interagiremo. C'è ampio spazio anche per la piaga, che viene mostrata più volte. L'idea che ci si può fare guardandolo è di un gioco in linea con i capitoli precedenti dal punto di vista creativo.

Vediamo i requisiti di sistema necessari per giocare a Quarantine: