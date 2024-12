Pathologic 3: Quarantine è un prologo completamente gratuito di Pathologic 3, giocabile prima del lancio

Lo studio di sviluppo Ice-Pick Lodge ha annunciato Pathologic 3: Quarantine per PC, il prologo gratuito di Pathologic 3, che potremo provare prima del lancio del gioco principale. È simile a una demo, ma non lo è del tutto, a detta degli autori.

Sarà qualcosa di paragonabile a ciò che fu The Marble Nest per Pathologic 2, ossia una storia completamente separata, ma in qualche modo collegata a quella del gioco completo. Quarantine mostrerà quindi parti di meccaniche di gioco, introdurrà la trama dello stesso e offrirà uno sguardo più approfondito su ciò che ci aspetterà in Pathologic 3.