Pathologic 3: Quarantine segna il ritorno della peste a cui Ice-Pick Lodge non riesce a trovare la cura

Del resto, gli altri giochi della compagnia, come Cargo! The Quest for Gravity , The Void o Knock-Knock , per citarne alcuni, non sono stati degli enormi successi. Concettuali, creativi, surreali e folli, ma non certo dei campioni d'incassi. Così, dopo più di sei anni dal secondo episodio, in Pathologic 3 si ritorna a combattere contro l'epidemia , raggiungendo un villaggio remoto che il protagonista stesso ha messo in quarantena, in una storia più vicina all'esistenzialismo di "La peste" di Albert Camus, che a una battaglia tra scienza e malattia. Abbiamo provato la lunga demo, Pathologic 3: Quarantine , per capire cosa ci aspetta in quello che dovrebbe essere il capitolo finale.

Superato il prologo, fatto anche di fuochi da accendere per scacciare delle creature inquietanti e di incontri con degli strani personaggi con cui parlare di questioni che, tendenzialmente, non possiamo ancora capire fino in fondo, inizia l'avventura vera e propria. Siamo nel villaggio, all'interno del teatro locale, dove abbiamo allestito la nostra base operativa , e dobbiamo gestire il caos causato dal morbo.

L'inizio dell'avventura è abbastanza drammatico, con il Laureato prima in fuga dal laboratorio, quindi in viaggio verso il villaggio. La demo non risolve i temi introdotti in queste sequenze, che sicuramente torneranno nella versione finale. Poco male, visto che sono un'eccellente inserimento nelle atmosfere che permeano l'intera esperienza (si conclude in circa 3 ore).

Non che l'esperienza non venga elaborata attraverso il linguaggio del videogioco , anzi, ma mai come nelle mani dello studio russo, il rapporto tra i sistemi diventa strumentale alla visione del mondo degli autori, con cui si integra alla perfezione, rafforzandola.

Come i precedenti, Pathologic 3 appare come una pièce teatrale in cui il palcoscenico è un intero villaggio e l'obiettivo è la messa in scena delle miserie umane. Del resto la base operativa del protagonista è un teatro . C'è anche la malattia, ma evidentemente serve a raccontare altro. Del resto da quale Pathologic si è mai usciti vincitori?

Il sistema diagnostico

Uno dei sistemi più interessanti è quello diagnostico. L'attività principale del Laureato (almeno nella demo) è quella di visitare gli abitanti per stabilire se hanno contratto l'epidemia o se soffrono di un'altra malattia, dandogli quindi una cura (nel caso ne esista una). Per ottenere una diagnosi esatta, non bisogna solo esaminare i sintomi sul corpo dei pazienti, restringendo le possibili cause che li hanno prodotti, ma occorre fare un'anamnesi completa, ponendo loro delle domande o andando a visitare i luoghi in cui vivono.

Pathologic 3 è pieno di figure inquietanti

In questo modo, non solo il giocatore si sente calato effettivamente nel ruolo di un medico, ma il sistema lo accompagna nell'esplorazione dello scenario, interagendo perfettamente con esso, dato che costringe a uscire dalla base per attraversare diverse zone della città, affrontando i pericoli che contengono, siano essi di tipo medico o sociale. Infatti, non tutti gli abitanti apprezzano le misure di contenimento che abbiamo imposto e alcuni quartieri sono in tumulto, quindi pieni di riottosi pronti a ucciderci. Per passare, bisogna puntare la pistola contro coloro che vogliono ucciderci, in cerca di vendetta e della riapertura delle strade e dei quartieri. Sparare o non sparare dipende dal giocatore, nella coscienza che le risorse sono limitate e che non è quindi possibile avanzare uccidendo tutti, come accadrebbe in un Call of Duty qualsiasi.

I dialoghi possono diventare davvero suggestivi

Fondamentalmente ci troviamo di fronte a un'estremizzazione delle meccaniche dei survival horror legate alla scarsità delle risorse, in cui anche le armi vengono impiegate in termini affabulatori, dando vita a momenti di narrativa emergente in cui siamo chiamati a fare delle scelte immediate, che hanno comunque un impatto sull'andamento della storia (uccidere non aumenterà certo i nostri simpatizzanti). C'è da dire che Quarantine dà solo un assaggio delle possibili implicazioni di tutti questi sistemi nel gioco finale, che sarà un'esperienza molto più ampia e strutturata. L'unica certezza è che non c'è davvero niente di fine a se stesso e ogni attività svolta sembra avere il suo peso nell'economia dell'opera, andando a contribuire all'atmosfera di ambiguità morale e di degrado che la permea. Chiaramente il tutto andrà verificato a tempo debito.

Per fare delle diagnosi bisogna visitare anche le abitazioni di alcuni pazienti

Non stupisce, visto che qualcosa del genere succedeva anche nei Pathologic precedenti, di cui Pathologic 3 appare come un'evoluzione logica. Accadeva in realtà anche negli altri titoli di Ice-Picke Lodge, ma essendo questo un terzo episodio è più semplice osservarci dentro l'evoluzione del discorso iniziato con il primo, che mantiene gli stessi toni, pur integrandoli in un contesto apparentemente meno ermetico e in qualche modo più amichevole per il giocatore.