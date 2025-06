System Shock 2: 25th Anniversary Remaster avrà una modalità multiplayer cross platform, mostrata in video

I fan di lunga data e i nuovi giocatori potranno ora usufruire del multiplayer cross-platform tra PC e console , insieme a numerose altre migliorie, che faranno sicuramente piacere sia ai neofiti che ai veterani. Il filmato mostra appunto diverse sequenze di gameplay in cui più giocatori collaborano per sopravvivere.

Il nuovo trailer

Ambientato 42 anni dopo gli eventi del primo System Shock, System Shock 2 vede il ritorno dell'IA impazzita SHODAN e del suo esercito di mutanti, tornati a infestare l'astronave Von Braun. I giocatori vestono i panni di un soldato che si risveglia dal sonno criogenico con impianti cibernetici fusi nella carne e che deve fermare SHODAN se vuole sopravvivere.

Vediamo le caratteristiche principali di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster:

Orrore in alta definizione: Grafica completamente rimasterizzata, comprese cutscene, personaggi e modelli delle armi, con supporto fino a 4K a 144 FPS su PC e fino a 120 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X|S Morte comoda: Impostazioni personalizzabili per campo visivo (FOV), effetti di post-processing e supporto per schermi ultra-wide

Forze armate: Scegliete un background O.S.A., Marine o Navy per sperimentare stili di gioco diversi

La sofferenza ama la compagnia: Trascinate i vostri amici nell'inferno dell'astronave Von Braun grazie al multiplayer cooperativo cross-play, con supporto per un massimo di 4 giocatori

Interfacciati: Gioca comodamente dal divano con il supporto per il gamepad

Se vuoi che sia fatto bene...: Supporto completo alle mod su PC e possibilità di utilizzare missioni create dalla community già al lancio

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster sarà disponibile dal 26 giugno 2025 per PC tramite Steam, GOG e Humble Bundle Store, e per PlayStation 4|5, Xbox One e Series X|S, e Nintendo Switch.