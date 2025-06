Fading Echo, in fuga da un multiverso al collasso in questo action adventure francese

Sechi definisce Fading Echo attraverso tre parole chiave: action, sistemico, multiverso . "Volevamo creare un videogioco che fosse sul serio sistemico", ci spiega, alludendo alla volontà di far interagire tra di loro le diverse meccaniche di gioco in modo emergente. In particolare, la protagonista del titolo, che viene chiamata The One, ha dei poteri che le consentono non solo di controllare l'elemento dell'acqua, ma anche di trasformarsi in una sorta di elementale fluido. "Faremo interagire questi elementi meglio di qualsiasi altro videogioco in passato", ci dice Sechi, con una scintilla di ambizione negli occhi.

Corel, un mondo allo sbando

Fading Echo è ambientato nell'universo morente di Corel, dove The One è stata confinata in seguito a un terribile cataclisma che ha devastato l'Echoverse. Una volta, il suo mondo era governato da creature come lei chiamate Leggende, ma il loro acerrimo nemico, Il Paradosso, ha causato la frammentazione dell'impero in un multiverso e ha sigillato i passaggi attraverso le realtà. The One è prigioniera di uno di questi mondi ormai da un secolo, e ora è testimone di un altro evento che sta sconvolgendo il multiverso: i collegamenti tra i frammenti dell'Echoverse si sono riaperti, provocando l'ennesimo sconvolgimento in Corel che ora rischia di collassare su se stesso.

The One possiede dei poteri legati all'elemento dell'acqua

Poco male: Corel è un mondo semidistrutto, arido, che ha profondamente sofferto della corruzione che lo ha separato dal resto dell'impero. The One dovrà però trovare in fretta il modo di liberarsi da questa prigione che l'ha tenuta segregata per più di cento anni, e per farlo dovrà sfruttare i suoi poteri. La protagonista può infatti trasformarsi in una creatura fatta d'acqua per riuscire a superare tutte le asperità del mondo in cui suo malgrado vive: nella sua forma elementale può fossilizzare la lava, risalire la corrente delle cascate oppure combattere le creature ostili che abitano Corel.

In questi frangenti si concretizza la promessa a proposito della natura sistemica fatta da Sechi: vediamo The One evocare delle onde che pietrificano i nemici fuoriusciti dalla lava, o che creano dei passaggi quando vengono a contatto con il magma. La nostra protagonista assume una forma gassosa quando il suo corpo fatto di acqua tocca il fuoco, e può spiccare balzi altissimi per superare ostacoli altrimenti insormontabili.