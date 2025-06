Fading Echo è stato annunciato con un trailer al Future Games Show: si tratta di un action adventure in stile desert punk, ambientato in un mondo tanto surreale quanto dinamico e con un protagonista capace di combattere e trasformarsi.

Al comando di questo misterioso guerriero, avremo il compito di esplorare le isole fluttuanti di Corel, trasformandoci in acqua quando entriamo in contatto con questo elemento e sfruttando tale capacità non solo per muoverci nello scenario, ma anche per risolvere puzzle.

Diventando una goccia potremo superare ostacoli, saltare verso l'alto, seguire la corrente, scivolare nelle tubature e altro ancora, sfruttando il nostro potere anche per combattere avversari man mano più forti e pericolosi.

L'ambiente stesso gioca un ruolo fondamentale: il mondo di Corel è governato da una rete di elementi che interagiscono tra loro come lava, tossine, acque corrotte e altre sostanze che reagiscono con la fauna, i nemici e il protagonista.