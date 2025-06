Marvel Cosmic Invasion è una lettera d'amore ai picchiaduro e ai supereroi

Sviluppato in collaborazione con Dotemu, si tratta infatti di un picchiaduro squisitamente di vecchia scuola , categoricamente in pixel art e assolutamente giocabile in multiplayer fino a quattro giocatori (con tanto di supporto al crossplay). La versione alpha che abbiamo provato alla Summer Game Fest ha permesso di capire un po' meglio quanto il gioco sarà simile a Shredder's Revenge e quali invece sono le differenze principali.

Oltre a essere una bella lettera d'amore alle Tartarughe Ninja, TMNT: Shredder's Revenge era anche un picchiaduro a scorrimento solido, cafone e divertente. Non solo rendeva giustizia a una IP storica e amata, ma coglieva perfettamente cosa aveva reso speciali i vecchi beat'em'up da sala giochi. Per questo è un'ottima notizia che sia proprio il team canadese Tribute Games a occuparsi di Marvel Cosmic Invasion , dando ai supereroi Marvel lo stesso trattamento riservato alle Tartarughe.

Personaggi e superpoteri

Durante la Summer Game Fest, Dotemu ha approfittato del palcoscenico losangelino per svelare che tra i quindici personaggi che saranno giocabili al lancio di Marvel Cosmic Invasion ci saranno anche She-Hulk e Rocket Raccoon. Purtroppo nessuno dei due era presente nella demo che abbiamo provato, che tuttavia ha permesso di sperimentare con gli altri sette eroi (e antieroi) finora annunciati.

Il bello di Marvel Cosmic Invasion sarà combinare vari personaggi, come in questo caso con Venom e Phyla-Vell

Ognuno di loro è dotato di abilità, attacchi e tecniche di movimento molto diversi: Nova è in grado di volare, concatenare combo e scatenare una potente onda d'urto; Storm lancia proiettili dalla distanza e colpisce i nemici tutt'intorno coi suoi fulmini, Phyla-Vell ha un grosso scudo con cui proteggersi, mentre Captain America può usare il suo come arma da lancio; Spider-Man è agile, spara ragnatele da lontano e può oscillare da un angolo all'altro dello schermo. Lo stesso può fare Venom, che però è più lento e potente, ed è capace di afferrare i nemici e lanciarli per aria. Infine c'è Wolverine, più limitato nelle opzioni in aria, ma coi piedi a terra è una furia inarrestabile tra combo, assalti e attacchi potenti.

I livelli sono pieni di cliché e rimandi ai vecchi arcade in sala giochi: ci sono ondate di nemici che arrivano da ogni direzione, e che bisogna eliminare prima che una freccia rossa con la scritta "GO!" segnali che si può andare avanti. Ci sono cassonetti dell'immondizia pieni di cibo utile per recuperare la salute (anche se magari poco igienici); avversari che sbucano dal fondale a sorpresa, trappole e voragini nel terreno, battaglie coi boss e coi loro scagnozzi, fino ad arrivare agli immancabili momenti in ascensore, in cui sopravvivere finché non si è arrivati a destinazione. Non sembrano esserci armi da raccogliere, probabilmente perché sarebbe troppo strano vedere Captain America usare un fucile al plasma raccolto da un nemico appena eliminato. In compenso, però, non mancherà qualche cannone e qualche trappola da attivare a suon di pugni.

Oltre a esserci una varietà maggiore di mosse e abilità tra i vari personaggi, un'altra importante differenza rispetto a Shredder's Revenge sta nella gestione degli eroi: a inizio partita bisogna infatti scegliere due diversi combattenti e nel mezzo del livello si può passare dall'uno all'altro in qualsiasi momento. Si tratta di una meccanica che gli sviluppatori hanno chiaramente ripreso dai picchiaduro in stile tag-team e che rende i combattimenti e le combo molto più dinamiche e interessanti. Si può cambiare personaggio subito dopo aver messo a segno una scarica di colpi, così da prolungare la combo, oppure si può richiamare il proprio compagno per un singolo attacco, magari per tenere il nemico a mezz'aria o per dargli un ultimo potente colpo.

Quattro supereroi Marvel si preparano al combattimento con Beetle. Come potrà mai finire?

Questa meccanica finisce per rendere ancora più esplosive le partite in multiplayer, visto che ogni giocatore è dotato di due diversi personaggi e può cambiarli allo scopo di creare delle sinergie. Magari uno dei due decide di usare un personaggio volante come Storm, mentre l'altro si occupa di tutti i nemici a terra; oppure entrambi scelgono di giocare con combattenti pesanti come Venom e She-Hulk, così da dominare la scena con prese e attacchi potenti. I fan degli eroi Marvel si divertiranno ancora di più nel creare combinazioni improbabili tra i vari supereroi, e se Shredder's Revenge è indicativo del supporto post-lancio del gioco, è probabile che arriveranno poi svariati altri supereroi in forma di DLC.