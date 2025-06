L'anime di Death Stranding ha trovato il proprio sceneggiatore: è un nome famoso di una serie HBO

Parliamo di Aaron Guzikowski , già creatore di Raised by Wolves - Una nuova umanità, la serie sci-fi pubblicata su HBO negli Stati Uniti e su Sky in Italia.

Death Stranding è un videogioco, ma presto sarà anche un film animato , appena sarà pronto il team per occuparsi della produzione. A questo riguardo, è stato svelato che è stato scelto lo sceneggiatore che si occuperà della scrittura per l'opera ispirata al mondo ideato da Kojima Productions.

Le parole dello sceneggiatore dell'anime di Death Stranding

Kojima Productions e Line Mileage hanno anche spiegato che si tratterà di un film dal taglio adulto e che è ora in attivo sviluppo.

"Adoro il mondo di Death Stranding, è così creativamente libero, così meravigliosamente oscuro e allo stesso tempo pieno di speranza; sono così emozionato e onorato che Hideo Kojima, di cui ammiro da tempo il lavoro, mi abbia invitato a dimorare all'interno della sua creazione, per dare vita a nuove storie in questo universo fertile e stimolante", ha dichiarato Guzikowski. "Il disegno e l'animazione sono sempre stati vicini e cari al mio cuore, quindi poter finalmente giocare in questo spazio è un sogno che si avvera".

Ricordiamo poi che Death Stranding diventerà anche un film live-action attualmente in produzione presso A24 con la collaborazione di Kojima Productions. Anche in questo caso non sappiamo molto se non che Kojima desidera realizzare qualcosa che può essere creato solo in formato cinematografico e non semplicemente proporre una copia del videogioco o un'opera fan-service.

Parlando invece del videogioco, sappiamo che Death Stranding 2: On the Beach è stato modificato a metà sviluppo perché piaceva troppo ai tester.