Mads Mikkelsen dice che "non capiva niente" quando recitava per Death Stranding e la nuova missione di Hitman

Mads Mikkelsen è una appezzato attore che ha vestito i panni di vari personaggi televisivi e cinematografici, ma è anche un volto famoso in ambito videoludico, ad esempio per il ruolo di Clifford Unger in Death Stranding di Hideo Kojima. Ora, però, sta per fondere i due mondi vestendo i panni di Le Chiffre da 007 Casino Royale per Hitman World of Assassination.

Mikkelsen ha infatti interpretato il cattivo del film di James Bond nel film del 2006 e ora si trasforma in una sua versione digitale all'interno di una missione Bersaglio Elusivo del gioco di IO Interactive.

Mikkelsen ha partecipato inoltre al IOI Showcase e ha affermato che vestire i panni di Le Chiffre per Hitman è stato simile all'esperienza di interpretare Unger per Death Stranding: in entrambi i casi non aveva idea di cosa stesse succedendo.