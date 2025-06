Il futuro di IO Interactive, da Hitman a 007 First Light

Per festeggiare i 25 anni di Hitman, IO Interactive ha organizzato una presentazione in cui ha celebrato il suo passato e dato uno sguardo al futuro dei suoi giochi.

Quando IO Interactive ha annunciato che avrebbe tenuto il suo primo showcase dedicato, onestamente ci siamo domandati se l'azienda danese avesse abbastanza contenuti da riempire un evento intero. La risposta ci è arrivata dal Roosevelt Hotel di Hollywood, nei giorni della Summer Game Fest di Los Angeles. L'IOI Showcase 2025 è stato un evento strano, che se da un lato è stata un'occasione per celebrare i 25 anni di Hitman e dare una finestra sul futuro dello studio, dall'altra pareva una sfarzosa e costosa presentazione aziendale, che aveva l'obiettivo di fare bella figura con Amazon MGM Studios e gli altri partner cinematografici e non dietro alla licenza di James Bond e 007 First Light. I tre protagonisti al centro dell'evento sono stati Hitman World of Assassination, l'attesa nuova avventura di Bond e MindsEye, ormai prossimo al debutto e di cui IO Interactive è editore. In un contesto del genere si è sentita la mancanza di nuovi video e gameplay di 007 First Light - a questo punto rimandati alla Gamescom di agosto - ma non sono mancati dettagli, annunci e informazioni interessanti sia per i fan di Agente 47 che di Bond.

Il ritorno di Le Chiffre: quando Bond incontra Agent 47 La novità più grande dell'intero evento - o almeno quella a cui IO Interactive ha dedicato più spazio - ha nome e cognome: Mads Mikkelsen. L'attore danese era già apparso poche ore prima durante la Summer Game Fest Live per annunciare che in Hitman World of Assassination avrebbe rivestito i panni di Le Chiffre, l'iconico cattivo di Casino Royale del 2006. Un crossover che nel gioco prende la forma di un Bersaglio elusivo intitolato The Banker e ambientato al Casino Monarchique di Parigi. Mads Mikkelsen torna a interpretare un Le Chiffre più attivo e pronto all'azione rispetto a Casino Royale La premessa narrativa vede Le Chiffre organizzare una partita di poker ad alto rischio per recuperare le ingenti somme di denaro che ha perso in un investimento fallimentare. L'Agente 47 ha ovviamente altri piani, ma la serata può prendere una piega decisamente inaspettata a seconda delle azioni che il giocatore farà e di come deciderà di approcciare l'eliminazione del banchiere. Durante lo showcase è stato mostrato come sarà possibile sfidare Le Chiffre a una partita di poker, e come una sconfitta potrebbe rivelarsi letale (letteralmente) per il giocatore. È stato anche possibile provare la missione con mano, inclusa la versione Nintendo Switch 2 che, al netto di qualche evidente compromesso grafico, funziona decisamente bene. Mikkelsen è poi tornato sul palco della presentazione per snocciolare qualche aneddoto sui suoi trascorsi da giovane con David Bateson, la voce storica di 47, e per raccontare di come suo figlio, fan di Hitman, non vede l'ora di farlo fuori nel gioco. Il bersaglio elusivo sarà disponibile in Hitman World of Assassination dal 6 giugno al 6 luglio su tutte le piattaforme, oppure può essere acquistato con il The Banker Pack al prezzo solito di 4,99€, che include accesso permanente alla missione in formato Arcade, nuovi costumi, armi esclusive e cosmetici per la modalità freelancer. Ma di annunci legati a Hitman ce ne sono stati anche altri.

Da Hitman in multiplayer alla versione mobile Il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, ha snocciolato un paio di numeri: Hitman World of Assassination ha raggiunto 25 milioni di copie vendute e 80 milioni di giocatori registrati (il Free Starter Pack permette di provare gratuitamente certi bersagli elusivi), numeri che ribadiscono l'importanza dell'IP per lo studio. Le celebrazioni del venticinquesimo anniversario si terranno più avanti nel corso dell'anno, ma IO Interactive ha già svelato alcuni dei progetti in cantiere. Si parte con l'arrivo di Hitman World of Assassination su iOS nell'estate del 2025, che oltretutto è stato possibile provare in anteprima alla fine dello showcase: non si tratta di una versione semplificata, ma del gioco completo ottimizzato per iPhone, iPad e Mac, e giocato con un controller tradizionale (all'evento i dispositivi erano collegati a dei Backbone Pro) l'esperienza risulta estremamente vicina a quella console. In estate arriverà il porting per iOS di Hitman World of Assassination Curiosa è poi la collaborazione con MOOD Publishing per il primo board game ufficiale di Hitman. Il gioco da tavolo si dà l'obiettivo di catturare l'essenza dei videogiochi e tradurla in un'esperienza competitiva più analogica: ogni giocatore controlla il proprio assassino professionista, e compete per eliminare bersagli di alto profilo prima degli altri. Anche in questo caso particolare importanza avrà lo studio della mappa, e i giocatori dovranno scegliere se portare a termine le missioni con la forza bruta, l'astuzia o l'infiltrazione. Come tantissimi altri giochi da tavolo su licenza e non, il progetto sarà lanciato attraverso una campagna Kickstarter. Stone & Knight è il nome della modalità cooperativa di Hitman World of Assassination Un microscopico spazio è stato dedicato alla realtà virtuale, con IO Interactive che ha confermato nuovi contenuti in arrivo nell'estate all'interno della versione per PlayStation VR2, mentre nel corso del 2025 saranno annunciate altre due celebrità per altrettanti bersagli elusivi. Molto più interessante è stato però l'annuncio di Stone & Knight, una modalità multigiocatore cooperativa per Hitman World of Assassination, che permetterà di affrontare alcune missioni in compagnia di un altro giocatore online. I dettagli sono ancora scarsi, ma da una clip mostrata ci si può fare un'idea di come sarà affrontare situazioni furtive in compagnia.

007 First Light Purtroppo all'IOI Showcase non sono state molte le novità legate a 007 First Light. L'evento è stata l'occasione per mostrare lo stesso trailer d'annuncio presentato allo State of Play pochi giorni prima e che racconta la storia delle origini di Bond come giovane recluta della Royal Navy prima del suo ingresso in MI6. È una storia completamente originale che non si basa su nessun film o romanzo esistente, dando a IOI la libertà creativa di esplorare aspetti del personaggio mai visti prima. Il gameplay del gioco sarà presentato nel corso dell'estate (presumibilmente alla Gamescom di Colonia), mentre sul fronte tecnico è stato ribadito l'utilizzo del motore proprietario Glacier (lo stesso di Hitman) e il supporto alle tecnologie RTX di NVIDIA come ray tracing e DLSS. Il James Bond di First Light avrà una cicatrice esattamente come nei romanzi di Ian Fleming Per il momento c'è bocca cucita anche sull'identità dell'attore che veste i panni di Bond, sebbene molti fan pensano possa essere l'irlandese Patrick Gibson. Durante la sessione di domande e risposte con la stampa, IO Interactive ha sottolineato l'importanza e la sfida di rendere First Light un'avventura con una sua identità e non un clone di Hitman, nonostante alcuni elementi in comune tra i due giochi. Infine sono stati rivelati alcuni dei partner ufficiali e delle licenze che troveranno spazio nel gioco con dei prodotti reali: da Coca Cola ad Aston Martin e Jaguar, passando per brand di orologi di lusso come Omega. Il lancio di 007 First Light è confermato per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

007 First Light sfrutterà PS5 Pro e il PSSR, IO Interactive spiega come

Un ultimo sguardo a MindsEye Con il lancio fissato per il 10 giugno 2025, MindsEye di Build A Rocket Boy è praticamente alle porte, e l'IOI Showcase ha offerto uno sguardo approfondito a questo thriller d'azione ad alta intensità. Il gioco, sviluppato dal team di Leslie Benzies (ex-Rockstar Games), è stato presentato come un'esperienza cinematografica che mescola scontri a fuoco e sessioni di guida adrenalinica. Sfortunatamente però è stata anche la parte più debole di tutto lo showcase: dalle continue sparatorie dietro coperture, passando per l'uso del drone per hackerare sistemi e stordire nemici, o gli inseguimenti al volante in giro per la città, tutto del gameplay mostrato sembrava tanto, troppo, di già visto e già giocato. Jacob Diaz, protagonista di MindsEye, mentre si prepara a schiantarsi. Speriamo di ritrovarlo tutto intero Anche quello che dovrebbe essere l'aspetto più interessante di MindsEye è stato poco valorizzato: intitolato Play.MindsEye, si tratta della funzione che permetterà ai giocatori di sperimentare contenuti completamente diversi in mondi nuovi e con personaggi alternativi creati periodicamente da Build A Rocket Boy o dalla stessa community. "La velocità con cui saremo in grado di fornire un flusso costante di contenuti freschi è senza precedenti e davvero eccitante", ha spiegato Adam Whiting, Assistant Game Director del team. Peccato che l'esempio mostrato fosse un banale giro in auto, passando tra alcuni checkpoint in mezzo a una pista con dei jet parcheggiati o pronti a partire: speriamo che i contenuti in arrivo saranno un po' più originali di così.