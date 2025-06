Il nuovo trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi apre la prevendita dei biglietti

Il nuovo trailer in italiano de I Fantastici Quattro: Gli Inizi è stato pubblicato da Marvel per celebrare l'apertura della prevendita dei biglietti, in vista dell'uscita del film nelle sale fissata al prossimo 23 luglio.

Le sequenze del video sono perlopiù inedite e riassumono un po' quanto raccontato in precedenza, con questa strana famiglia di supereroi che si erge a difesa dell'intero pianeta, a maggior ragione quando dallo spazio arriva il divoratore di mondi.

Anticipato dal suo fedele araldo, Silver Surfer, il potentissimo Galactus è stato portato sul grande schermo in una versione decisamente fedele ai fumetti, sebbene caratterizzata da dimensioni molto maggiori rispetto alle rappresentazioni fumettistiche degli anni '80, in particolare quella di John Byrne.

A proposito della storica, lunghissima run di Byrne su I Fantastici Quattro, ci sono senza dubbio molte similitudini nel modo in cui Johnny Storm si approcca a Shalla-Bal, e sarà molto interessante scoprire quale sarà il loro rapporto nel film.