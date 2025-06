Gran Turismo 7 includerà la Xiaomi SU7 Ultra, il modello elettrico di lusso cinese

Xiaomi e Polyphony Digital hanno svelato una nuova partnership tra le due compagnie dedicata a Gran Turismo, scegliendo lo spazio perfetto per farlo: il Round One del Gran Turismo World Series 2025. Si tratta di una interessante collaborazione che permetterà al Xiaomi SU7 Ultra, il veicolo elettrico di punta di Xiaomi che mira a offrire prestazioni elevate e un prodotto di lusso, di far parte del videogioco Gran Turismo 7, disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Questa aggiunta farà sì che un modello di automobile prodotto da Xiaomi arrivi per la prima volta nel franchise di PlayStation. Non è per ora stata indicata una data di uscita, ma viene confermato che sarà disponibile in tutto il mondo.