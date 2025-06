Gran Turismo 7: maxi sconto per il racing game su PS5, risparmi più della metà del prezzo

Oggi, su Amazon, è disponibile un maxi sconto del 51% sul racing game esclusivo Sony: Gran Turismo 7 per PS5 viene venduto a 39,66€ . Non si tratta del suo minimo storico ma comunque la promozione risulta essere molto valida, il minimo storico, infatti, si attesta intorno ai 32€. Acquistalo da questo link o sfrutta il box qui giù: In Gran Turismo, la simulazione di corsa in auto raggiunge i massimi livelli. Si tratta di un titolo lanciato in esclusiva Sony nel corso del 2022 e che, ancora oggi, a tre anni di distanza, risulta essere un vero punto di riferimento per quanto riguarda i racing game su console.

Gran Turismo 7: a tutta velocità!

In questo capitolo sono presenti diverse tipologie di veicoli e di tracciati su cui sfrecciare. Parliamo di un parco auto da ben 491 veicoli, di cui 488 standard e 3 speciali. I circuiti a disposizione ti permetteranno di gareggiare in ogni parte del mondo. Sono presenti, infatti, dei tracciati e delle piste in America, in Asia e in Europa.

Toyota Supra da Corsa

In particolar modo, per quanto riguarda l'Italia, sarà possibile gareggiare all'iconico autodromo di Monza, e in tre varianti diverse dell'autodromo del Lago Maggiore. Saranno presenti anche dei circuiti in Sardegna. Per scoprire qualche dettaglio in più relativo al gioco e per approfondirne le caratteristiche, date un'occhiata alla nostra recensione di Gran Turismo 7.