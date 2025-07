Gran Turismo 7 riceve un aggiornamento gratuito con tre nuove auto di cui una rarissima e nuovi eventi

Polyphony Digital sta per pubblicare il nuovo aggiornamento 1.61 di Gran Turismo 7, altro update gratuito che prosegue il lungo supporto per il gioco di guida su PS5 e porta con sé tre nuove auto di cui una rarissima e nuovi eventi.

Tra le novità di questo aggiornamento c'è una sorta di unicorno per gli appassionati di motori: si tratta infatti della Nissan NISMO R34 GT-R Z-tune, un'auto estremamente rara che può essere finalmente guidata almeno in forma digitale da molti giocatori grazie all'introduzione in questo update.

La divisione sportiva di Nissan ha infatti prodotto solo 19 esemplari di questa auto, cosa che la rende una delle macchine più rare sul pianeta Terra e tra le più ambite dagli appassionati di motori, che potranno se non altro sfogarsi con questa versione su Gran Turismo 7, riprodotta con estrema precisione.