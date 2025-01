Gran Turismo 7 è l'episodio della serie che ha incassato di più

Ad ogni modo, il gioco di guida di Polyphony Digital per PS4 e PS5 è riuscito a piazzarsi in nona posizione nella classifica dei titoli più venduti su PlayStation a dicembre 2024, rendendosi protagonista di una clamorosa rimonta : a novembre era ventesimo.

Si tratta di un risultato eccellente per l'esclusiva PlayStation, sebbene il primato si limiti agli incassi: per quanto concerne il numero di copie vendute , infatti, Gran Turismo 7 deve accontentarsi della quinta posizione.

Un'ulteriore spinta

Ad aver spinto le vendite di Gran Turismo 7 a dicembre potrebbe essere stata l'uscita di My First Gran Turismo, edizione ridotta e free-to-play del gioco, immaginata come un modo per attrarre nuovi utenti e far provare loro questa esperienza senza costi, spingendoli eventualmente ad acquistare poi il prodotto completo.

Alla luce di questi risultati, ad ogni modo, immaginiamo che il futuro del franchise creato da Kazunori Yamauchi non sia a rischio, anzi proverà sicuramente a spingersi ancora oltre con il prossimo episodio. Lo vedremo su PS5 o direttamente su PlayStation 6?