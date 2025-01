Assassin's Creed Mirage potrebbe ricevere un'espansione finanziata da Savvy Games

A quanto pare Assassin's Creed Mirage potrebbe ricevere un'espansione: sebbene Ubisoft non fosse inizialmente interessata a realizzare DLC per l'avventura ambientata nella Baghdad del IX secolo, pare che la saudita Savvy Games si sia offerta di produrre il progetto.

Il rumor in questione è stato riportato dal quotidiano francese Les Echoes, che ha parlato di un recente viaggio di Yves Guillemot in Arabia Saudita, dove il CEO di Ubisoft avrebbe appunto stretto un accordo di collaborazione con la multinazionale con base a Riyad in merito ad eventuali contenuti aggiuntivi di Mirage.

Si tratta senza dubbio di un risvolto sorprendente per l'episodio di Assassin's Creed con protagonista Basim Ibn Ishaq, che in origine era stato pensato esso stesso come un'espansione di Valhalla per poi diventare un episodio stand alone, pur più compatto rispetto alle ultime uscite.