La serie Assassin's Creed è in forte sconto su Steam in attesa di Shadows

Partendo dai titoli più recenti, Assassin's Creed Mirage al momento è in offerta con un ottimo sconto del 60%, abbassando così il prezzo da 49,99 euro a 19,99 euro. Valhalla invece è in promozione a 14,99 euro, con una riduzione del 75% del prezzo del gioco base, ma volendo anche le edizioni speciali e tutte le espansioni sono disponibili con sconti fino tra il 60 e il 75%.

Ubisoft ha messo in offerta la stragrande maggioranza dei giochi della serie Assassin's Creed su Steam , con sconti molto invitanti anche per gli ultimi esponenti di questa serie e che potrebbero fare gola a chi magari non vede l'ora di giocare a Shadows il prossimo marzo.

Gli altri giochi in offerta

Proseguendo a ritroso nella storia della serie, Assassin's Creed Odyssey viene proposto a 11,99 euro scontato dell'80% mentre Origins a 8,99 euro con una riduzione dell'85%. Anche in questo caso se siete interessati i DLC ed edizioni speciali sono in promozione.

Uno scorcio di Bagdad da Assassin's Creed Mirage

Se invece siete nostalgici o voletere recuperare uno dei primissimi capitoli, segnaliamo che Assassin's Creed 1 e 2 sono in sconto a 2,49 euro cadauno, mentre Brootherhood e Revelations sono prezzati rispettivamente 3,74 euro e 4,49 euro.

Praticamente l'intera serie è in offerta, con l'insolita eccezione di Syndicate. Volendo è anche possibile acquistare tutta la serie in lotto con l'Assassin's Creed Bundle al prezzo di 138,01 euro anziché 484,85 euro, con il prezzo che viene ridotto ulteriormente se già possedete uno o più capitoli della serie su Steam.

Tutte le offerte non fanno parte di alcuna una promozione in particolare e saranno valide fino al 26 gennaio, trovate l'elenco a questo indirizzo. Rimanendo in tema, ieri sono state lanciate le offerte del festival dei giochi strategici in tempo reale su Steam.