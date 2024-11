Assassin's Creed Mirage su PS5 Pro a confronto con PS5 standard in un video, ecco cosa cambia

Le differenze tra PS5 Pro e PS5 standard

Cosa cambia nel concreto? Stando alle analisi dello youtuber su PS5 Pro Assassin's Creed Mirage è visivamente equivalente alla vecchia modalità Quality ma con miglior texturing, animazione della vegetazione, draw distance, occlusione ambientale e ombre. La risoluzione scala in maniera dinamica in maniera simile al preset Performance, ma in questo caso è possibile beneficiare di 60 fps granitici, al contrario dei della console standard dove sono stati registrati dei cali.

Nei giorni scorsi abbiamo visto molti altri confronti che mettono in evidenza le migliorie apportate per alcuni giochi su PS5 Pro, come ad esempio quelli di Death Stranding, Hogwarts Legacy e Horizon Zero Dawn Remastered. Per maggiori dettagli sulla console di metà generazione di Sony, ora disponibile in Italia al prezzo di 799 euro, vi rimandiamo alla nostra recensione di PS5 Pro.