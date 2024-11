PS5 Pro, la recensione della console di metà generazione che non pensavamo di volere

In questa recensione cercheremo di raccontarvi in un buon dettaglio cosa offre in più questa macchina e se l'upgrade è effettivamente visibile, ma vogliamo che sia chiaro fin da subito che questo è soltanto l'inizio di un percorso che andrà avanti nei prossimi mesi , quando tutte le patch di aggiornamento dei principali giochi saranno effettivamente disponibili e soprattutto quando, nei prossimi 2 anni, arriveranno sul mercato titoli che hanno percorso parte del loro iter di sviluppo tenendo in considerazione fin da subito le caratteristiche potenziate di questa macchina. Per ora infatti PS5 Pro è un cantiere aperto e, il poco tempo a nostra disposizione per provarla non aiuta a mettere a terra un giudizio che può essere considerato definitivo. Soprattutto alla luce del fatto che, come per tutti i prodotti fortemente premium, l'analisi non può prescindere dal fatto che questo prodotto è opzionale, facoltativo, un qualcosa in più che non mette in secondo piano, né sminuisce, l'offerta di PS5 base che non solo esiste e rimane sul mercato, ma che probabilmente guadagnerà ancora più valore in funzione di questa nuova forbice di prezzo.

PlayStation VR2 e PlayStation Portal sono due esempi fulgidi di una posizione di mercato ben stabile e conquistata con anni di grandi fatiche che sembra dimostrare come Sony possa fare un po' quello che vuole con i suoi prodotti, perché a parlare è prima di tutto il brand. Ed è proprio in questo filone che si innesta PS5 Pro: un bump hardware a metà strada tra un puro restyling estetico e un aggiornamento consistente della componentistica che sembra puntare con forza a quel mercato "di nicchia" di consumatori altospendenti che sono disposti a pagare qualsiasi cifra pur di avere l'ultimo ritrovato tecnologico sul mercato, pur di poter dire "gioco al massimo con la mia console", pur di sentirsi sicuri di non dover scendere a compromessi nelle loro sessioni di gameplay. E questa cifra oggi ha un valore molto preciso: 799€ perché questo è quello che bisogna spendere, oggi , per portarsi a casa questo aggiornamento di metà generazione che, anche questo per la prima volta nella storia delle console, doppia il prezzo di vendita originale del modello base.

E in questo clima di grandissima incertezza, in una sorta di unicum videoludico, ci ritroviamo quest'oggi a parlare finalmente e definitivamente del restyling "pro" di una console che forse, ad oggi, non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale e sta cercando con grandissima fatica di tornare agli antichi fasti del marchio, accogliendo le esigenze di un futuro dove i Tripla A hanno sempre meno spazio, e riuscire a posizionare un live service capace di generare cassa sul lungo periodo è un'esigenza sempre più pressante. E se sul fronte software Sony deve quindi prendere una decisione e scegliere quale strada imboccare, per quello che concerne l'hardware sembra avere sempre le idee molto chiare o, perlomeno, sembra poter contare su una massa critica di giocatori e affezionati disposti ad acquistare qualsiasi cosa che abbia il marchio PlayStation ben impresso su confezioni e scocche, senza preoccuparsi troppo del cartellino del prezzo e delle reali potenzialità e performance di quel prodotto.

Neanche due giorni fa su queste stesse pagine ci siamo lanciati in un lunghissimo unboxing e conseguente approfondimento di PlayStation 5 Pro, l'aggiornamento di metà generazione che Sony ha scelto di lanciare proprio mentre la sua console ammiraglia compie 4 anni. 4 anni anomali, tra la pandemia da Covid, la scarsità di transistor che ha limitato fortemente la disponibilità di questa (e molte altre) macchine tecnologiche e un'inflazione galoppante che ha visto PS5, per la prima volta nella storia di questi sistemi da gioco, aumentare il suo prezzo di vendita ad anni di distanza dal suo debutto sul mercato.

Caratteristiche tecniche di PS5 Pro

Come detto e ridetto in molteplici occasioni, PS5 Pro è un aggiornamento di metà generazione e questo si traduce in tutta una serie di miglioramenti hardware che non modificano sostanzialmente la macchina, ma ne ottimizzano il funzionamento e, in qualche occasione, offrono comunque dei sostanziosi passi in avanti. Il lavoro che Sony ha svolto riguarda soprattutto la componente video di PlayStation 5, la sua GPU, ma contemporaneamente ci sono stati alcuni piccoli ritocchi anche al resto della componentistica della macchina.

PS5 Pro a confronto con PS5 Slim

La CPU, il nucleo centrale, è quindi rimasto lo stesso: un otto core, sedici thread su architettura AMD Zen 2 che, apparentemente, è stato un filo rinnovato nell'ottimizzazione energetica per consentire agli sviluppatori che hanno questa necessità, di attivare una sorta di potenziamento momentaneo della frequenza di lavorazione così da gestire al meglio situazioni dove i calcoli della fisica e dell'intelligenza artificiale richiedono un boost momentaneo. Non ci sono dettagli precisi in merito ed è un utilizzo concreto molto difficile da riscontrare, quindi manteniamo uno stato di riserbo su questo elemento, in attesa di poter effettuare delle prove più specifiche. Ciò che concretamente già sappiamo è che alcuni sviluppatori giapponesi, Capcom e Square Enix su tutti, hanno già confermato di utilizzare questo boost per attenuare alcuni problemi di frame rate e di gestione dei calcoli che riguardano, ad esempio, Final Fantasy 7 Rebirth, Dragon's Dogma 2 e Monster Hunter Wilds, ma si tratta di un'implementazione che è praticamente trasparente per il consumatore e che sarà usata per casi molto specifici.

Sony ha poi lavorato "ai fianchi" sulla questione RAM introducendo un upgrade particolarmente intelligente, per quanto poco pubblicizzato, e che potrebbe dare un'importante iniezione di longevità alla Pro. La nuova macchina offre infatti i medesimi 16 GB di GDDR6 con una banda passante che ora tocca i 18 Gbps, contro i 14 Gbps di PS5 base. Questo si traduce in una maggiore velocità dei trasferimenti di dati tra la RAM e il SoC e quindi, almeno sulla carta, dovrebbe offrire la possibilità di caricare con maggiore velocità gli elementi di un gioco durante l'esperienza ludica.

In altre parole dovrebbe comportare una riduzione dei fenomeni di pop-up e pop-in o, allo stesso tempo, permettere di utilizzare texture a risoluzione più elevate senza perdita di prestazioni.

PS5 Pro con la confezione distribuita in Italia

Ma la "genialata" riguarda l'implementazione di 2 ulteriori GB di RAM, saldati sulla nuova scheda madre e di tipo DDR5. Si tratta di una RAM nettamente più lenta della GDDR6, in linea con quella che possiamo trovare nei PC più recenti, ma che Sony avrebbe dedicato esclusivamente al sistema operativo della console e a gran parte delle sue funzionalità multimediali, come ad esempio la cattura di screenshot e video, oltre a tutta la gestione in sovrimpressione della dashboard. In questo modo, gli sviluppatori possono accedere a tutti e 16 i GB della GDDR6 senza doverla condividere con le funzionalità base della console. Anche in questo caso bisognerà capire cosa comporterà in concreto sui videogiochi futuri, visto che deve sempre e comunque essere garantita la compatibilità con la PS5 base, ma è indubbio che anche questo elemento potrebbe comportare un aumento generale delle prestazioni o un miglioramento dei dettagli grafici.

Ci sono poi un paio di upgrade secondari che non vanno però trascurati in alcun modo. Innanzitutto PS5 Pro arriva sul mercato con 2 TB di storage, raddoppiando di fatto la capienza del modello base (e più che raddoppiandola se il confronto lo facciamo con gli 825 GB di PS5 Fat). Una scelta probabilmente necessaria per Sony per cercare di stemperare la polemica relativa alla mancanza del lettore disco visto che la "nuova" console è disponibile in versione only digital, fermo restando che rimane sempre possibile acquistare a parte il lettore esterno introdotto con PS5 Slim (+120€ da aggiungere nel conto totale) per installarlo nella Pro. In aggiunta PS5 Pro introduce anche il WiFi 7 per garantire maggiori velocità di connessione di rete per tutti quei giocatori che preferiscono sfruttare un wireless casalingo invece di collegare via cavo ethernet la macchina alla propria rete locale.

E poi per ultimo, ma chiaramente non per importanza, c'è l'upgrade relativo alla GPU, quell'aggiornamento grafico così tanto sbandierato da Sony e Mark Cerny fin dall'annuncio di questo upgrade di metà generazione. Lo possiamo concretamente suddividere in 3 parti. Innanzitutto c'è il nuovo core grafico che ha subito il cambio di architettura da RDNA 2 a RDNA 3, sempre di AMD, ed è ora il 67% più grande, ovvero è adesso composto da 60 Compute Unit, che sono le unità che svolgono i calcoli relativi al rendering grafico, contro le 36 della PS5 base, Slim o Fat che sia. Questo è l'elemento cruciale che giustifica l'aumento prestazionale della macchina visto che, da solo, concorre al passaggio dai 10 TERAFLOPS di PS5 ai nuovi 16,7 TERAFLOPS di calcoli di PS5 Pro. Le frequenze di lavoro dovrebbero essere leggermente diminuite passando dai 2,23 GHz del modello originale ai 2,17 GHz della Pro, ma anche su questo fronte bisognerà attendere le analisi approfondite. Si tratta comunque di un elemento che non ha praticamente conseguenze concrete, soprattutto alla luce dell'enorme aumento di potenza di calcolo.

È ancora possibile installare un secondo SSD accedendo facilmente allo slot di upgrade

In seconda battuta, Sony lavorando di concerto con AMD, ha integrato la versione più moderna dei ray tracing core, ovvero la parte di GPU che pensa a gestire i calcoli relativi all'illuminazione tramite ray tracing. In questo caso le implementazioni sembrano arrivare direttamente da quanto è possibile trovare sulle recentissime implementazioni in ambito laptop (Strix Point) e su quello che vedremo nelle ormai imminenti nuove schede video desktop, diciamo quindi un mix tra RDNA 3.5 e RDNA 4. Questo consente agli sviluppatori di portare su schermo un aumento delle performance in ray tracing che sono tra il doppio e il triplo migliori delle prestazioni di PS5 base. Ovviamente solo per quanto concerne l'applicazione del ray tracing.

Entrambe queste due caratteristiche, la GPU composta da più compute unit e i nuovi ray tracing core, dovrebbero garantire un miglioramento medio del 45% delle performance di PS5 Pro rispetto al modello originale uscito 4 anni fa. E poi c'è da aggiungere la PlayStation Spectral Super Resolution.